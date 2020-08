La última prueba: así se paró el equipo de la U en la derrota contra Atlético Grau

Este semana acaba la espera. La Liga 1 volverá después de 5 meses este viernes 7 de agosto con el pertido que disputarán Universitario de Deportes y Cantolao.

Los Cremas recomenzarán este torneo con otra administración, otro técnico y hasta un punto menos. Lamentablemente, la para solo les ha traído malas noticias.

Para poder obtener buenos resultados deportivos, sin embargo, han decido pactar amistosos. Este martes jugaron uno que perdieron contra Altlético Grau de Piura.

En ese partido, Ángel David Comizzo puso el siguiente once inicial: Carvallo; Corzo, Alonso, Quina (Camacho) y Santillán; Barreto, Zevallos, Hohberg, Quintero en la volante; Urruti y Succar.

La segunda mitad llegó con cambios: Calderón (Romero); D. Chávez, Aragón, Valverde, A. Chávez, Quina; L. Chávez, Zevallos, Millán (Maguiña); De la Cruz y Cabanillas.

Lo particular en relación de lo que venía haciendo Gregorio Pérez es que ni Guarderas, ni Barco figuraron. El primero está suspendido y no podrá jugar el viernes. Por el segundo, no hay demasiadas respuestas.

¡FINAL DEL PARTIDO!



En el último partido de preparación, previo al reinicio de la Liga1, @Universitario cayó 0 - 1 ante @Grau_Oficial.



El único tanto del encuentro fue anotado por el jugador Luis Celi al minuto 63’.#YdaleU#AmistosoUxGrau pic.twitter.com/VlT1MZXkKG — El Diario CREMA (@ElDiarioCrema) August 4, 2020

