Lamolina contó alentó a un jugador de River para que le pegue a Guillermo

La cuarentena obligatoria no paró con las entrevistas deportivas, pero parece que sí hizo efecto en los entrevistados para que cuenten anécdotas que hasta el día de hoy nunca lo habían hecho. Desde un árbitro que en un Superclásico le dijo a un jugador que le pegue a otro porque veía que varias veces ya lo había cargado. Sí, lo contó Francisco Lamolina, exjuez del fútbol argentino, en una nota con Planeta 947.

Concretamente el árbitro rememoró un partido entre Boca y River de los viejos torneos de verano de 1999, cuando jugaron en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza. Allí, el Xeneize se impuso por goleada gracias a un triplete de Martín Palermo, quien empezaba a convertirse en una pesadilla para el Millonario. El triunfo parecía tan contundente que un jugador de Boca empezó a cargar a uno de River. Precisamente Guillermo Barros Schelotto contra Eduardo Berizzo. Ahí intervinó Lamolina.

“Yo veía que el de Boca lo cargaba, lo cargaba y lo cargaba al de River. Le tomaba el pelo. En un momento se acerca el defensor y me dice ‘¿podés creer que somos compañeros en la Selección y me carga?’. Pasé por al lado y le dije que le pegara una patada. Me miró sorprendido, cómo no entendiendo lo que estaba escuchando. ‘¿En serio?’, me pregunta. Una, una sola”, contó en la entrevista.

��️ Francisco Lamolina en @947Planeta: "No me llevaba bien con los jugadores que fingían. Esos trataban de dejarte en ridículo por cobrar un penal inexistente. Por eso no tuve una gran relación con Guillermo Barros Schelloto durante su tiempo en @gimnasiaoficial". pic.twitter.com/Q4UYzgNhao — Club 947 ⭐ FM (Desde ��) (@947FMRadio) April 10, 2020

Además, agregó que Berizzo, hoy entrenador de la Selección de Paraguay, le pegó con su permiso, pero se le fue la mano: "Le pegó una patada que lo pasó atrás de los carteles. Ahí le dije ‘más despacio, más despacio’. Berizzo era un tipazo". Eso sí, en ese mismo Superclásico, al que echó no fue al Toto sino a Marcelo Escudero por una patada contra un futbolista de Boca.

Por último, contó que nunca se llevó bien con Guillermo Barros Schelotto. Principalmente, por su estilo de juego adentro de la cancha: "Yo no me llevaba bien con los jugadores que fingían. Yo fui defensor y arrastré mi química futbolística. Me ponían mal los que se tiraban adentro del área y trataban de hacerte quedar en ridículo cobrando un penal inexistente. Por eso no tenía buena relación con Guillermo".

