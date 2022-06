Ubicada en la región posiblemente más competitiva del mundo a nivel selecciones, Perú siempre tuvo que luchar de abajo para poder cumplir con sus objetivos. En eliminatorias donde son, con suerte, cuatro los lugares para clasificar a un Mundial, y tres de ellas suelen quedarselas Brasil, Argentina y Uruguay, la historia peruana a nivel fútbol cuenta con más frustraciones que con alegrías.

Por eso, a pesar del gran renacimiento del fútbol peruano que se dio de la mano de la llegada del Tigre Gareca, decidimos seleccionar algunas de las mayores frustraciones que recibió el seleccionado peruano en toda su historia.

Peores derrotas en Mundiales

No son muchos los Mundiales le tocó participar a Perú, son cinco precisamente, sin contar Qatar 2022 donde clasificó a la repesca. A pesar de eso, en esas escasas participaciones, la roja y blanca sufrió algunas de sus derrotas más dolorosas de su historia, especialmente en el Mundial 78, donde 40 años después, la polémica sigue vigente.

1) Brasil 3 - Perú 0 (Mundial 78)

El mundial 78 es un Mundial extraño para la Selección peruana, ya que a pesar de que fue en ese donde sufrió dos de sus peores goleadas en una Copa del Mundo, es también uno en donde más lejos llegó, al alcanzar la segunda fase.

La primera goleada que recibió el equipo por ese entonces dirigido por Marcos Calderón fue contra Brasil, en el Grupo B de la segunda fase. Los goles de la verde amarelo fueron de José Guimaraes Dirceu en dos oportunidades y Zico.

2) Argentina 6 - Perú 0 (Mundial 78)

Un partido extraño que aún hoy, más de 40 años después, sigue siendo discutido. Argentina necesitaba ganar y golear a Perú para poder pasar de ronda y quedar eliminado tempranamente de local no era una opción.

Los goles del conjunto argentinos fueron marcados por Mario Alberto Kempes en dos ocasiones, Alberto Tarantini, Leopoldo Luque por duplicado y René Houseman. Más tarde, esa selección dirigida por el Flaco Menotti terminaría consagrandose campeón.

3) Polonia 5 - Perú 1 (Mundial 82)

Cuatro años después de la goleada recibida en Argentina, Perú volvería a cosechar una derrota sumamente abultada en una Copa del Mundo. El partido con Polonia se dio por la tercera fecha del Grupo A y el equipo sudamericano ya no tenía chance alguna de pasar de ronda.

Hasta los 50 minutos el partido iba 0 a 0, sin embargo, una rafaga de goles de Polonia terminó convirtiendo el encuentro en una verdadera paliza. Smolarek, Lato, Boniek, Buncol y Ciolek marcaron los cinco tantos para el seleccionado europeo, mientras que Guillermo La Rosa hizo el gol del honor a menos de díez minutos del final.

Peores frustraciones en eliminatorias

No hay duda alguna que no hay eliminatorias a un Mundial más complicadas que las Sudamericanas, donde no solo hay monstruos que han sabido levantar la Copa del Mundo, como Brasil, Uruguay y Argentina, sino también otros seleccionados con gran tradición futbolística, que siempre dan todo, a base de talento y coraje, para poder llevar a sus países al Mundial. Por eso, no es extraño que Perú tenga suerte tan dispar en las Eliminatorias en general.

1) Clasificación Italia 90

Se puede hablar de partidos en particular, sin embargo, pocas eliminatorias fueron tan oscuras para Perú como fue la del Mundial de Italia 1990. La misión no era imposible, los conjuntos sudamericanos se dividieron en grupos de tres equipos, en donde el primero clasificaba al Mundial, además el mejor segundo lograba clasificar al Repechaje.

Perú compartió grupo con Uruguay y Bolivia, sin embargo, no logró cosechar ningún punto quedando último de la tabla general junto a Venezuela. Fue 2 a 1 en contra Bolivia de visitante, 2 a 0 a favor de Uruguay como local, 2 a 1 para Bolivia también como local y 2 a 0 en contra con Uruguay de visitante. 0 puntos y solo dos goles a favor para uno de los seleccionados más olvidables de la historia de Perú.

2) Clasificación Estados Unidos 94

A pesar de no haber sido tan mala como las eliminatorias de 1990, las dispuestas para el Mundial 94 no fueron mucho mejores. Con dos grupos en donde clasificaban los dos primeros, Perú tuvo que compartir bombo junto a la Argentina, Colombia y Paraguay.

En los seis partidos que le tocó jugar, el seleccionado peruano solo logró sacar 1 punto, gracias a un empate en la última fecha contra Paraguay. Luego perdió todos los otros partidos quedando último en soledad en la tabla general de Conmebol.

3) Uruguay 6 - Perú 0 (17 de junio del 2008 en Montevideo)

Si hablamos de partidos individuales, la peor derrota en Copa América se dio frente a Uruguay como visitante el 17 de junio del 2008. Cuando la selección por ese entonces comandada por el Chemo Del Solar perdió 6 a 0 frente a Uruguay.

Los goles de la Celeste vinieron de la mano de un inspirado Diego Forlán, que marcó en tres oportunidades. ¿Los tantos restantes? Carlos Bueno en dos oportunidades y Sebastián Abreu. Encima, Paolo Guerrero terminó expulsado por protestar.

4) 3-0 ante Bolivia (11 de octubre del 2008 en La Paz)

Aunque Bolivia no es considerada una de las selecciones más importantes en el fútbol sudamericano, siempre es difícil jugar en el Hernando Siles, donde la altura juega un papel determinante a la hora de cansar a los jugadores que no están acostumbrados a esas condiciones. Sin embargo, esto parece ser una excusa demasiado conveniente si hay que explicar un resultado tan decepcionante como un 3 a 0.

Los goleadores de esa tarde fueron Joaquín Botero en dos oportunidades y Ronald García, sin embargo, todos los flashes se lo llevó la gran figura de ese equipo boliviano: Joselito Vaca.

Peores derrotas en Amistosos

Para seleccionados como Perú, los amistosos siempre pueden ser un arma de doble filo, y aunque permiten foguear a sus jugadores con seleccionados europeos, muchas veces terminan con resultados muy negativos, que sin lugar a dudas, comprometen el trabajo del técnico de turno.

1) México 4 - Perú 0 (8 de junio del 2008, en Chicago)

Los partidos amistosos siempre sirven para ir probando un equipo sin el temor a perder puntos importantes a la hora de pensar en la clasificación de un mundial, sin embargo, también pueden traer aparejado problemas sin terminan en una goleada en contra tan abultada como la que sufrió Perú frente a México en el 2008.

La tricolor venía de perder por 4 a 1 frente a la Argentina, por lo que necesitaba ganar o ganar para limpiar su imagen. Para su suerte, se encontró con una selección peruana muy deslucida que sufrió un doblete de Fernando Arce y los goles de Andrés Guardado y Carlos Vela.

2) Inglaterra 3 - Perú 0 (30 de mayo del 2014 en Londres)

Jugar contra una potencia siempre es peligroso, no importa cuando, ya que aunque sea un amistosos, la jerarquía individual siempre termina marcando la diferencia. La selección peruana lo aprendió por las malas, luego de perder por 3 a 0 en el histórico estadio inglés de Wembley.

El seleccionado dirigido por ese entonces por Pablo Bengoechea sufrió los tantos marcados por Daniel Sturridge, Gary Cahill y Phil Jagielka, con complicidad del arquero peruano Raúl Fernández.

Peores derrotas con Ricardo Gareca como técnico

La llegada del Tigre, Ricardo Gareca, a la dirección del seleccionado peruano fue sin dudas un gran soplo de aire fresco, que culminó con la clasificación a un Mundial después de 36 años sin participar. Sin embargo, eso no significa que el extécnico de Vélez Sarsfield no haya sufrido alguna goleada en contra.

1) 3-0 ante Brasil (Eliminatorias 2018)

Nadie puede dudar que la llegada de Ricardo Gareca al fútbol peruano fue un plus, que le permitió a todo el país a volver a ilusionarse con la clasificación a un Mundial. Sin embargo, eso no quita que el entrenador argentino no haya tenido partidos malos, como también, goleadas en contra.

Una de ellas fue en las eliminatorias para el Mundial en Rusia 2018, cuando le tocó enfrentarse a Brasil. La verde amarela apabulló al equipo del Tigre con goles Douglas Costa, Renato Augusto y Filipe Luis. A pesar de esta derrota, el seleccionado terminó clasificando a la repesca, donde consiguió su lugar para disputar el Mundial después de 36 años sin participar.

2) 0-3 ante Colombia (Amistoso Internacional 2019)

Nunca es bueno jugar contra un rival directo en los meses previos a un torneo oficial, ese fue uno de los grandes errores que cometió el conjunto de Ricardo Gareca antes de disputar la Copa América de 2019 cuando se enfrentó con Colombia.

El seleccionado cafetero arrasó al conjunto peruano gracias a un doblete de Mateus Uribe y el estreno goleador de Duván Zapata.

3) 0-3 ante Colombia (Eliminatorias 2022)

Posiblemente el punto más bajo de la etapa de Ricardo Gareca como técnico del seleccionado peruano se dio en junio de 2021 frente a Colombia, cuando el equipo cafetero goleó 3 a 0 a Perú, dejándolo en ese entonces en el fondo de la tabla de clasificación a Qatar 2022.

Yerry Mina anotó el primer tanto del partido, que vino prácticamente acompañado por una expulsión en el equipo peruano, Marcos Uribe marcó el segundo y Luis Díaz el tercero. Por suerte, el Tigre logró revertir la situación para clasificar a Perú a la repesca por un lugar en Qatar 2022.

Peores derrotas en Copa América

Después del Mundial, no hay trofeo más deseado para los seleccionados de la Conmebol como es la Copa América. Una competencia que nuclea a todas los países sudamericanos y, en ocasiones, de otras regiones del mundo. Perú tuvo la oportunidad de ganarlo en tres oportunidades, sin embargo, esto no quita que haya sufrido varias goleadas en contra en esta competencia.

1) 5-0 ante Brasil (Copa América 2019)

Cualquiera que sepa algo del fútbol sudamericano, para no decir mundial, sabe que si Brasil está enchufado no hay manera de ganarle, no importa quién seas. A Perú le tocó sufrir bastante el talento de la verdeamarela, sobre todo en la Copa América.

Una de las más recientes, con Ricardo Gareca como técnico, fue en el 2019, cuando con tantos de Casemiro, Firmino, Everton, Dani Alves y Willian se impuso por 5 a 0 por la Fase de Grupos.

2) 4-0 ante Brasil (Copa América 2021)

Sin embargo, no es la única vez que el Perú de Gareca perdió por goleada con Brasil en una Copa América, en la última edición, en 2021 y con la verdeamarela como local (aunque sin su público habitual por las restricciones de coronavirus) venció por cuatro goles de diferencia.

Aunque claro, el resultado parece ser un poco abultado, ya que hasta el minuto 68, Brasil solo ganaba por un gol de ventaja convertido por Alex Sandro. Sin embargo, antes la aparición de los espacios, Neymar aprovechó y marcó el segundo, y Everton Ribeiro y Richarlison maquillaron la goleada en los minutos finales.

3) 7-0 ante Brasil (Copa América 1997)

Ya lo dijimos antes, cuando Brasil está enchufado es imposible, la Copa América disputada en Bolivia en 1997 es la prueba irrefutable de eso. La verdeamarela goleó y marcó siete goles, sin recibir ninguno.

La diferencia entre ambos equipos fue tan abultada, que ya al minuto de juego Brasil, de la mano de Denílson, marcó el primero tanto. Flávio Conceição, Romário por duplicado, Leonardo en dos ocasiones y Djalminha marcaron el resto de los goles cariocas.

4) Brasil 7-1 Perú en 1949

Las goleadas brasileñas no terminan, aunque en esta oportunidad fue casi cincuenta años de la recién nombrada. Esta se dio en el antes llamado Campeonato Sudamericano de 1949, donde Brasil prácticamente arrasó con todo lo que tuvo enfrente.

Cuando jugó contra Perú, ya previamente había goleado 9 a 1 a Ecuador, 10 a 1 a Bolivia y 5 a 0 a Colombia. Con el seleccionado peruano la diferencia fue por seis, luego golearia por 5 a 1 a Uruguay y en la final pasaría por encima a Paraguay venciendo 7 a 0. Una selección que parecía que se llevaría el Mundial del 50 que lo tenía como anfitrión, pero que terminaría perdiendo frente a la Celeste en el mítico Maracanazo.

5) 1929: Paraguay 5-0 Perú

En la prehistoria del fútbol profesional moderno, previo a jugarse el primer Mundial de la Historia, la Copa América ya existía y Perú no la pasaba demasiado bien, ya que en la primera fecha de esa edición se llevó una paliza de 5 a 0 en contra frente a Paraguay.

Los goles del seleccionado guaraní fueron marcados por Lino Nessi, Aurelio Gonzáles en tres oportunidades y Diógenes Domínguez.

6) 4-0 contra Argentina (Copa América 2007)

La selección argentina de 2007 era sin dudas el gran candidato a llevarse la Copa América de 2007, razones no le faltaban. Empezaba a aparecer la figura de Lionel Messi, estaba Alfio Basile en el banco, quién había ganado la última Copa América para la Argentina y tenía a un iluminadísimo Juan Román Riquelme que venía de ganar la Libertadores con Boca.

Por eso, al enfrentarse en los cuartos de final, nadie se sorprendió al ver el triunfo de la albiceleste. Aunque tal vez si nadie se esperaba que la diferencia fuera tan abultada. Riquelme en dos ocasiones, Lionel Messi y Javier Mascherano fueron los goleadores del partido.

7) 1927: Argentina 5-1 Perú

Si hay algo peor que ser goleado, es ser goleado en casa, por eso, fue tan fuerte la derrota por 5 a 1 de Perú frente a la Argentina en la fase de grupos de la Copa América de 1927.

La selección argentina, que años más tarde se consagró subcampeona del primer mundial, ganó gracias a los dos tantos de Manuel Ferreira, el aporte por duplicado de Juan Felix Maglio y el tanto de Alfredo Carricaberry. Alejandro Villanueva puso el 1 a 1 parcial para el seleccionado peruano.

8) 1927: Uruguay 4-0 Perú

Sin embargo, esa no fue la única derrota abultada que recibió el seleccionado peruano en esa edición de la Copa América. Si ya habíamos dicho que había perdido por cuatro goles de diferencia con el subcampeón del mundo, era lógico pensar que sufriera una suerte similar cuando le tocara enfrentar al que se convertiría en campeón del mundo.

Es que la Celeste goleó por 4 a 0 al seleccionado peruano con tantos de Santaigo Ulloa a los 49, un doblete de Antonio Sacco a los 52 y a los 71 y el tanto de Hector Castro a los 75. Una Copa América olvidable para Perú.