D'Alessandro se despidió del Inter: "Quién dijo que no puedo volver"

Una jornada muy emotiva vivió ayer Andrés D'Alesandro en lo que fue victoria del Inter de Porto Alegre ante Palmeiras por 2-0.

El 'Cabezón' entró sobre el final del partido en lo que fue su última presentación con el club brasileño al menos en esta etapa.

Fueron 12 años los que pasó allí consiguiendo una docena de títulos, es decir al menos un festejo por año. Locura.

Además, jugó 517 partidos y rompió el récord de más juegos internacionales con la camiseta de la institución, siendo 68.

Luego del compromiso, le habló a la gente y expresó: "¿Quién dijo que puedo volver al Inter en otro rol? ¿Quién dijo que todavía no puedo volver como deportista? Me siento bien físicamente, siento que puedo aportar y aportaré donde vaya. A partir del domingo hablaré más sobre mi futuro con mi representante. No me di el gusto de hacerlo hasta ahora por respeto. Mi cabeza estaba concentrada en este partido con el Palmeiras, esperaba mucho. Ahora decidiré dónde voy a aportar”.

Y hasta se animó a tirar qué jugador del plantel es digno de heredar la '10' en la espalda.

"Todo el mundo sabe de la amistad que tengo con Taison y de lo bueno que sería su regreso al club. Me gustaría que vuelva a ponerse la camiseta del Inter. A partir de hoy a las 10 de la mañana en el vestuario ya no es mía. Me quedan recuerdos, títulos, momentos importantes. Algunos felices, otros no tanto, pero la camiseta número 10 ya no es mía, el problema ya no es mío. Pero me gustaría mucho. Taison siempre usaba el siete acá en el club, pero por lo que representa, por el cariño que tiene y su amor por el Inter, sería muy lindo que heredara la camiseta 10", dijo.

