Las parejas de Paulo Díaz, Borré y Enzo Pérez felicitaron a River por su entrega

Generando orgullo en propios y ajenos, River protagonizó un partido histórico en el que se quedó a escasos detalles de la gloria. El equipo de Marcelo Gallardo, imponiéndose por 2 a 0 en el cruce de vuelta, quedó eliminado de pie ante un Palmeiras al que le alcanzó lo hecho en el cotejo de ida.

Así como los hinchas del club de Núñez exteriorizaron su orgullo por lo sucedido, las parejas de varios futbolistas del conjunto de Núñez aparecieron en las redes sociales para enviarle palabras de cariño y ánimo al club y sus personas más especiales.

La pareja de Paulo Díaz, orgullosa (Foto: Captura)

Fernanda Arenas, pareja de Paulo Díaz, fue una de las encargadas de exteriorizar un mensaje plagado de orgullo. "Te esperamos en casa Agustín y yo. No puedo más de lo orgullosa que me siento en este momento. ¡Dio todo y más! Tristeza, bronca y más, pero también tengo felicidad de lo lejos que llegaron. Eres un grande mi vida, te amamos a más no poder", escribió.

Anita Caicedo, esposa de Rafael Santos Borré, quien anotó el 2 a 0, adjuntó una postal del colombiano celebrando su consquista y manifestó: "Orgullosa siempre de vos. Gracias por permitirme vivir esto con vos. Sos tan grande como el club en el que estás. Te amamos fuerte".

Por otra parte, mientras los rumores indican que Enzo Pérez tendría los días contados en la institución de Núñez, Florencia Martínez, su pareja, redactó: "Te felicito. Te amo. Dejaron todo en la cancha".

La esposa de Borré no dudó en valorar el sacrificio del colombiano (Foto: Captura)

Florencia Martínez reconoció el esfuerzo de Enzo Pérez (Foto: Captura)

Lee También