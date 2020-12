Le preguntaron por Neves y Gallardo fue directo: "Me parece hasta de mal gusto"

Como de costumbre, Marcelo Gallardo se sentó frente a los periodistas en la previa al próximo compromiso de su equipo.

River se verá las caras con Nacional de Uruguay por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

La ida fue 2-0 a favor del Millonario, y el conjunto del Muñeco buscará sellar su clasificación a semifinales en Montevideo.

De igual manera, fue una consulta que poco tiene que ver con dicho evento la que lo hizo enojar.

Pasa que le preguntaron si es real el interés suyo por Gabriel Neves, jugador justamente del rival que va a enfrentar mañana por la noche.

Sin vueltas, respondió: "No corresponde, me parece hasta de mal gusto, relacionar a un futbolista que vamos a enfrentar con nosotros. No hay nada de parte mía, no hubo ningún interés, ninguna manifestación. Siempre alguien habla, que se lo mencione no me parece bueno. No corresponde, eso es lo único que tengo para decir".

