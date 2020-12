Le sonó el telefono y dijo que no: Pedro Aquino recibió oferta de Brasil y la rechazó

Pedro Aquino está teniendo una temporada positiva a pesar de las derrotas con la Selección Peruana. En México es considero por el León, un equipo bien posicionado en la Liga MX.

Ahora, por ejemplo, ya están en las semifinales del torneo local. Eliminaron al Puebla de Juan Máximo Reynoso y se enfrentarán este miércoles al Chivas de Guadalajara en la ida de esta etapa del torneo.

Si bien el jugador peruano no ha tenido mucha suerte por las expulsiones, sin duda es importante en su equipo. Tal es así que rechazan ofertas del exterior por la Fiera.

En las últimas horas se conoció una. Cesar Vivar habló de una propuesta que llegó nada menos que de Brasil y en México se dieron el lujo de rechazar. Venía nada menos que del Gremio de Porto Alegre.

"La propuesta por Pedro Aquino desde Brasil es real y no es la única. Llegó hace algunas semanas, fue de club a club, Gremio a León, y fue desestimada. El jugador tiene contrato hasta Mayo 2021, no analizarán ofertas hasta no cerrar la campaña 2020", informó el periodista de Ovación.

Así, el mediocampista peruano viene destacando y por ello, despertando el interés del extranjero. Es momento de que la Roca de un salto y Brasil sería un buen destino. Ojalá le vaya bien esta tempora y vuelva a ver las opciones ¡Fe Pedrito!

