Ponzio dio pistas sobre el cargo que podría ocupar en River tras su retiro

Los hinchas de River ya fueron avisados por el eterno capitán: deberán disfrutar cada vez que Leonardo Ponzio sea elegido por Marcelo Gallardo para entrar al campo de juego en este 2021, porque serán las últimas funciones del jugador como profesional.

El mediocampista contó en Radio La Red que no se ve siguiendo luego de este año, y hasta sembró la duda de si pondrá punto final en junio o llegará hasta diciembre pensando en una posible nueva conquista de la Copa Libertadores de América.

Además, por primera vez se animó a hablar de lo que piensa para su futuro, obviamente, estando vinculado con el Millonario: "Me dijeron que primero me tengo que aburrir un tiempo. Y luego tratar de buscar un lugar en el que pueda ser útil. Estoy tratando de prepararme: miro mucho hacia abajo, cómo se forman los jugadores, cómo llegan a River desde otras instituciones", comentó.

Y siguió explicando: "Me llama la atención porque lo viví: te lleva seis meses o un año adaptarte al club, estás en boca de todos. Me gustaría encaminarme por ese lado. Ver el lugar donde puedo mirar futbolistas para el paladar de River. ¿De manager o coordinador? Sí. Me encantaría poder ayudar desde ahí. Me entusiasma y me gusta”.

Además, posicionó a Monchi, director deportivo hoy en Sevilla, dentro de su lista de referentes: “Me gusta mucho su trabajo. Después hay gente que tiene su cargo y me gustaría ayudarla con lo que está haciéndose. Si puedo ayudar, mejor”.

Para cerrar, dejó en claro: "No me veo de entrenador. Todos están esperando que el después de Gallardo sea un Ponzio o un Maidana y no es que cambiás entrenador por entrenador. Marcelo se preparó antes. Nosotros tenemos que prepararnos. No es que mañana me pongo el traje, y mando para acá, para allá. A los seis meses tal vez me pica el bichito y ahí me prepararé: hoy no tengo mi idea de juego”.

¿Lo veremos en la Secretaría Técnica de Núñez junto a Francescoli?

