Libertad vs Paranaense: qué resultados necesitan en la vuelta para clasificar a cuartos

Este martes 28 de junio, en el estadio Arena da Baixada, de Curitiba, Athletico Paranaense venció 2-1 a Libertad, por la ida de la ronda 16 mejores de la Copa Libertadores. Se puede decir que la llave queda abierta de cara al compromiso de vuelta la semana que viene.

Y es que fue un partido en el que los anotadores aprovecharon los serios problemas defensivos de cada una de las zagas, debido a este de los tres goles, todos fueron por medio de jugadas en el que atacaron a los defensores, por lo general estuvieron mal ubicados al momento de contener los ataques.

Gracias a las anotaciones de Vitor y Nicolás Hernández, para los locales, por medio de Héctor Villalba, para la visita, se vieron emociones en el imponente estadio de la ciudad de Curitiba, en territorio brasileño. Fue un compromiso con buena cantidad de acciones y con unos paraguayos que apelaron a la garra.

Cabe recordar que en la Gloria Eterna, ya no existe la modalidad del gol visitante y ahora cada tanto anotado no importa si fue o no anotado en condición de foráneo. Por ahora, el conjunto es dirigido por Andrés San Martín Tendrá que buscar un tanto para igualar la serie o los dos, sin recibir, para soñar con la clasificación a los cuartos de final.

¿Qué necesita Libertad?

Será preponderante que no reciban goles en condición de local, y como ya se había mencionado, para empatar el marcador agregado deben anotar un gol y para meterse a la siguiente instancia de la Copa libertadores deben anotar dos dianas, y proteger a como dé lugar su pórtico.

¿Qué necesita Athletico Paranaense?

El combinado dirigido por el histórico Luiz Felipe Scolari, Tendrá como principal misión no recibir un gol, algo que demostraron que pueden lograr, dado lo visto en el juego de ida ante su fanaticada, en el que aguantaron los continuos embates de los paraguayos. Si empatan o ganan por cualquier marcador estarán clasificados a la siguiente instancia.