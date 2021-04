¿Injusticia para América? Salieron los juegos con VAR de la última fecha

El próximo domingo, la Liga colombiana vivirá la última fecha de la fase todos contra todos y se terminarán de conocer los ocho clasificados a los cuartos de final, quienes disputarán el primer título del fútbol profesional colombiano, en este año 2021.

Ya hay seis clasificados matemáticamente, Atlético Nacional, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe, Millonarios y Equidad ya superaron la barrera de los 30 puntos y en la última fecha solo definirán el orden que tendrán en la tabla para saber quienes serán los cuatro primeros, que serán cabezas de las llaves y terminarán en condición de local.

Pero todavía hay seis equipos que buscan los últimos dos cupos, los cuales se definirán el próximo domingo y, dependiendo de lo que pase en el partido aplazado entre Pasto y Bucaramanga, habrían cinco partidos en los cuales se jugarían tanto la clasificación a los ocho, como el descenso a la B.

Sin embargo, este martes, la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol publicó qué partidos tendrán el servicio de ayuda del videoarbitraje (VAR) y hubo polémica porque solamente el juego del América contra del Deportes Tolima contará con la tecnología, de aquellos que definen clasificación a los ocho.

Los otros dos encuentros que tendrán VAR serán Deportivo Pereira vs. Deportivo Pasto y Boyacá Chicó vs. Jaguares FC, con lo cual el partido entre Once Caldas y Medellín, que también es definitivo para clasificar, no contará con el servicio de VAR.

Partidos con VAR de la Fecha 19 de la Liga Betplay 2021-I

∗ Deportivo Pereira – Deportivo Pasto

∗ Boyacá Chicó – Jaguares FC

∗ América de Cali – Deportes Tolima

