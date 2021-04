Seis equipos para dos cupos: las cuentas para meterse a los playoffs de la Liga

El próximo fin de semana, la Liga colombiana jugará la última fecha de la fase todos contra todos, en la cual se terminarán de conocer los ocho clasificados a los cuartos de final, quienes buscarán el primer título del año 2021 en el fútbol profesional colombiano.

La penúltima jornada, que finalizará este martes con el partido entre Patriotas y Once Caldas (el cual no afecta en nada a los ocho primeros), dejó a seis equipos clasificados matemáticamente, uno con el cupo casi asegurado por la diferencia de gol y cinco equipos lucharán por el lugar que hoy tiene el América de Cali.

Así son las cuentas de los seis equipos para confirmarse entre los ocho primeros:

7. Junior de Barranquilla: Tiene 29 puntos y una diferencia de gol de +8. No jugará ya que le corresponde su jornada de descanso, pero está casi clasificado. Perderá su lugar si Independiente Medellín golea por cuatro goles a Once Caldas y América de Cali por tres goles al Deportes Tolima.

8. América de Cali: Tiene 26 puntos y una diferencia de gol de +5. No depende de sí mismo ya que, de vencer al Tolima, tiene que esperar a que Medellín no le gane por una diferencia grande a Once Caldas. Si empata o pierde, debe esperar que el DIM no gane.

9. Independiente Medellín: Tiene 26 puntos y una diferencia de gol de +4. Debe ganar y esperar que América no lo haga y si los escarlatas ganan, deben hacer siempre dos goles más que ellos. Es decir, si América gana 1-0, el DIM debe ganar por tres goles y así sucesivamente.

10. Jaguares: tiene 24 puntos y una diferencia de gol de 0. Debe ganar su partido contra el Boyacá Chicó y esperar una derrota de América y Medellín. Si llegaran a empatar estos dos equipos mencionados, los del Montería deberán ganar por cinco goles para meterse octavo.

11. Deportivo Pasto: Tiene 22 puntos, un partido menos y diferencia de gol de +1. Debe ganar sus dos partidos contra Bucaramanga (aplazado) y Pereira y esperar que América y Medellín no ganen sus partidos.

12. Atlético Bucaramanga: Tiene 20 puntos, un partido menos y diferencia de gol de +1. Debe ganar sus dos partidos contra Pasto (aplazado) y Águilas Doradas, uno de ellos con al menos dos goles de diferencia y esperar que América y Medellín no ganen sus partidos.

