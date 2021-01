Al que no quiere caldo: los tres partidos que tendrán VAR en la fecha 1

Fueron y son muchas las quejas que ha tenido el sistema de videoarbitraje (VAR) en el fútbol mundial tras el inicio de su aplicación, pero por más críticas y solicitudes de que se acabe, la directriz de la FIFA es que continúe y así será, al menos en el corto plazo.

El fútbol profesional colombiano inició su implementación en la final de la Liga 2019-II ganada por el América de Cali y durante todo el 2020 fue protagonista con dos partidos por fecha en el todos contra todos y en las finales estuvo en todos los partidos.

Tras la crisis económica desatada por la pandemia del nuevo coronavirus, para este año la Dimayor buscó que el contrato fuera suspendido y que el VAR no estuviera presente en 2021, pero fue imposible ya que tocaría pagar una millonaria multa.

Y debido a este vinculo, se dicta que este año ya no serán dos partidos por fecha si no tres, así que los que esperaban que no fuera implementado tendrán que soportarlo muchas más veces.

TRES VAN CON VAR

Tres partidos se jugarán con VAR en la Jornada Número 1 de la Liga Colombiana.

Pasto Vs Equidad

VAR: John Perdomo

Bucaramanga vs Chico

VAR: Nicolás Gallo

A. Petrolera vs Pereira

VAR: Fernando Acuña

Todos recientemente inscritos ante la FIFA como VAR'S

Partidos con VAR de la fecha 1 de la Liga Betplay:

