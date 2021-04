El representante de Lisandro López le puso los puntos a Boca: "Las cartas están echadas"

Nunca hay días de paz para Boca Juniors. Sin embargo, este miércoles fue por demás de movido para un club que hace horas sufrió la renuncia de su vicepresidente, Mario Pergolini. El mandatario anunció su salida luego de no coincidir en varias cuestiones con la dirigencia de fútbol, encabezada por Juan Román Riquelme.

Mientras aún asimilaba el golpe por la abrupta decisión del conductor, otra voz hacía molestar aún más a un ajetreado Jorge Amor Ameal: Gustavo Goñi, representante de Lisandro López, salía al aire de TyC Sports para cantarle las cuarenta a la dirigencia y al cuerpo técnico.

Gustavo Goñi (Agente #LisandroLopez) "Es curioso, lo mejor que tenía #Boca era su defensa, que era la menos vencida. Pero se decidió cambiar y solo queda acatar la decisión del DT que no tenga minutos. Falta para junio pero parece que las cartas están echadas." @presionalta — La12tuittera ⑫ (@La12tuittera) March 31, 2021

Es que el empresario considera que su cliente perdió lugar con la llegada de Carlos Zambrano y el inminente fichaje de Marcos Rojo. Por eso, avisó que está evaluando la continuidad del marcador central una vez pasado el mes de junio.

"Está claro que si la situación NO cambia, Lisandro va a tener que salir. Volvió de Europa con la ilusión de ser protagonista. Hizo 8 goles, 3 títulos. Llegó una dirigencia y un DT nuevo y cambiaron de opinión respecto a él y no por rendimiento. En el Clásico fue una de las figuras del equipo, pero en el último partido de cuatro centrales jugaron 3 y él quedó afuera", lanzó.

López llegó a Boca en 2019. (Getty)

Además, le marcó la cancha a los directivos xeneizes: "Si la situación no se revierte, Lisandro va a tener que salir. Si dicen que él no es titular, buscaremos otro destino, interesados no faltaban ni faltarán". Luego, nombró a los equipos interesados en el defensor en el pasado: "Tuve una charla con el director deportivo de Santos, con el Cádiz de España y con un equipo méxicano. En ese momento Lisandro se tenía fe, estaba jugando, demostraba en cada partido en un nivel alto".

Por último, envió un mensaje claro para quienes quieran mantenerlo en el equipo la próxim temporada: "Es curioso. Lo mejor que tenía Boca era su defensa, la menos vencida. Se decidió cambiar y solo queda acatar la decisión del DT de que no tenga minutos. Falta para junio, pero parece que las cartas están echadas".

