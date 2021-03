Sacaron a la luz los dos motivos por los que Russo prefiere a Zambrano antes que a Lisandro López

A principios del 2019, luego de desplegar un nivel más que positivo en varios equipos del Viejo Continente, Lisandro López fue formalizado como flamante refuerzo de Boca. El futbolista, con el correr de los partidos, no tardó mucho en ganarse la titularidad y convertirse en un referente de la defensa del Xeneize.

La institución de La Ribera, sin detenerse, sorprendió a todos al incorporar a Carlos Zambrano a inicios del 2020. Aunque el futbolista oriundo de Perú aún al día de la fecha es resistido por gran parte de los fanáticos del club, Miguel Ángel Russo no dudó en convertirlo en uno de sus estandartes fijos de la defensa titular.

¿POR QUÉ RUSSO PREFIERE A ZAMBRANO ANTES QUE A LISANDRO LÓPEZ? ������



Hay una explicación para esa decisión en la defensa de Boca. ⚽



Martín Costa te lo cuenta en #HalconesyPalomas



¿Quién debería jugar para vos?



�� Licha López

❤️ Zambrano pic.twitter.com/0fo0nqWfhh — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 29, 2021

Teniendo en cuenta que López nunca presentó un bajón de nivel considerable para determinar su salida del once inicial, muchos fanáticos del Xeneize no tardaron en comentar a cuestionar la decisión del DT. Este lunes, en diálogo con sus colegas, Martín Costa confesó y reveló algunos motivos por los que Russo prefiere al ex Dinamo de Kiev.

Manifestándose ante la atenta mirada de sus compañeros de TNT Sports, el panelista encargado de transmitir las principales novedades del mundo Boca, marcó: "El primer pase que tiene Zambrano no creen que lo tenga Lisandro López, y después creen que es más rápido. No deja de llamar la atención".

