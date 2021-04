Se cansó: el agente de Lisandro López puso en duda su continuidad en Boca

Lisandro López desembarcó en Boca Juniors como un auténtico refuerzo de lujo. Tras haberse desempeñado en Chacarita Juniors, Arsenal de Sarandí, Getafe, Benfica, Inter de Milán y Genoa, el destacado defensor central que llegó a disputar cuatro partidos con la Selección Argentina se convirtió en incorporación de la popular escuadra Xeneize.

López no demoró en ganarse un puesto como titular. Sin embargo, progresivamente y a pesar de exponer muy buenos rendimientos y de marcar goles importantes, fue perdiendo terreno, a tal punto de que, en la actualidad, es considerado suplente por detrás de otros futbolistas de su mismo puesto como Carlos Izquierdos, Carlos Zambrano y Marcos Rojo.

En medio de ese panorama, quien rompió el silencio fue Gustavo Goñi, representante de Lisandro López, deslizando que puede irse de Boca si sigue sin jugar y sin ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, el director técnico del último campeón del fútbol argentino. Lo hizo este lunes, tras la derrota Xeneize, en diálogo con Radio Colonia.

"Si Lisandro López no va a jugar y no va a ser tenido en cuenta, veremos cómo continúa. En mi opinión no había motivos para sacarlo del equipo. Creo que con su salida, Boca no mejoró sino que empeoró", exteriorizó, de manera completamente contundente y picante, el representante del experimentado futbolista que tiene 31 años de edad.

