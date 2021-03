Lo piden a gritos: equipo grande de Perú quiere a Aldair Rodríguez

En los últimos días, el nombre del delantero peruano de América de Cali Aldair Rodríguez suena fuertemente en la prensa peruana, pues según informan diferentes medios, uno de los equipos históricos del país Inca lo sigue de cerca.

Alianza Lima, equipo histórico del futbol peruano que actualmente se encuentra jugando en la segunda división, es el equipo que sigue de cerca de Aldair Rodríguez. La puja de hace unos meses continua y Rodríguez es de gran interés para los 'Blanquiazules'.

Por su parte, América de Cali aún no ha recibido una oferta formal por el peruano, sin embargo, no desconoce el gran interés del equipo de Lima por Aldair Rodríguez, jugador que aún no muestra lo mejor de su nivel en la 'Mechita'.

Alianza Lima sigue insistiendo por Aldair Rodríguez ����, jugador de América de Cali. @liberoperu. pic.twitter.com/TgSBcnNe1s — Julián Capera (@JulianCaperaB) March 3, 2021

