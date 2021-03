Lo trataron de vende humo: el tuit de Arévalo después de la falsa entrevista a Riquelme

La jornada de jueves arrancó con muchísima expectativa en el Mundo Boca, ya que se esperaba que en el noticiero oficial del club entrevistaran a Juan Román Riquelme. El último miércoles, en el 'Canal de Boca' le hicieron una gran entrevista al presidente Jorge Amor Ameal, que se encargó de tocar varios temas importantes vinculadas al fútbol y lo institucional.

Horas después de la emisión de 'el Noti', el periodista Martín Arevalo adelantó que en la jornada de hoy iba a hablar el actual vicepresidente segundo del Xeneize, tuit que ilusionó a todos los hinchas ya que Román no habla públicamente desde la campaña electoral de 2019.

Sin embargo, todos se llevaron una gran sorpresa cuando la entrevista del día en el medio oficial se la hicieron a Trueno, el cantante que está fuertemente identificado con Brandsen 805. Como era de esperarse, todos quedaron decepcionados luego de no escuchar al máximo ídolo del club en los micrófonos.

Arévalo, quien había tirado la primicia, aclaró la situación en Twitter y aseguró que el 10 va a hablar, aunque no sabe cuando: "Por ahora la entrevista de Riquelme en el canal de Boca está stand by. Está próximo a hablar. Pero aún no está definido si mañana, la semana que viene o cuando".

Lejos de creerle, los fanáticos del fútbol se indignaron con el periodista y lo tildaron de "vende humo" luego de el posteo en la red social.

