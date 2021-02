El crack internacional que los hinchas de Boca piden hace rato y podría terminar en Argentinos Juniors

Culminado su contrato con San Pablo, Alexandre Pato, uno de los artilleros brasileños más importantes de la última época, sorpresivamente quedó libre a mediados del 2020. Como era de esperarse, a raíz de su gran currículum, varios clubes comenzaron a ser tentados por el deseo de incorporar al protagonista en cuestión.

Aunque desde la institución hasta ahora no hicieron alguna mención particular al respecto, a fines de enero los hinchas de Boca, a través de las redes sociales, empezaron a tentar con un sinfín de mensajes y menciones al artillero brasileño. Como si fuese poco, alimentando un poco más el morbo, Pato le dio 'Me gusta' al tuit de un usuario que indicaba que el Xeneize lo estaba esperando con los brazos abiertos.

En las últimas horas de este domingo, lanzando una auténtica bomba en relación al mercado de pases argentino, César Luis Merlo, periodista de TyC Sports, aseguró que Argentinos Juniors le envió una propuesta formal al ex Milan.

Manifestando que el deportista ya habló con Gabriel Milito, DT del Bicho, Merlo confirmó que Alexandre está evaluando la oferta que la institución de La Paternal le hizo para jugar allí.

��Argentinos Juniors hace días que negocia con Alexandre Pato���� y ya hay oferta formal.

��El brasileño tiene el pase en su poder tras irse de #saopaulo y habló con Gaby Milito.

��Al igual que otras propuestas, está evaluándola junto a su familia, según me confirman en su entorno. pic.twitter.com/TofyRilSQr — César Luis Merlo (@CLMerlo) February 7, 2021

