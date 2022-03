Las Eliminatorias Conmebol han llegado a su fin con las cuatro selecciones clasificadas a Qatar 2022 y el combinado que irá al repechaje intercontinental ante el representante de la Confederación Asiática de Fútbol. Ante la finalización del certamen sudamericano, ahora repasamos qué jugadores han sido las grandes figuras.

En Bolavip hemos armado el once ideal de todas las Eliminatorias Conmebol donde se destacan los cracks de las selecciones clasificadas. Sólo un futbolista que no logró el boleto a Qatar 2022 integra este equipo. El resto están entre los clasificados Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador y el seleccionado que va al repechaje, Perú.

El once ideal de las Eliminatorias Conmebol

EMILIANO MARTÍNEZ

La gran figura del arco argentino. El 'Dibu' no estuvo en la última doble fecha de Eliminatorias Conmebol debido a la sanción por aquel partido suspendido con Brasil. Aún así, le alcanza para haber sido el arquero más regular del certamen. En 10 partidos jugados, recibió solo cinco goles (en cuatro encuentros). Llegó a estar cinco partidos sin recibir tantos en un momento clave para la clasificación de Argentina.

DANILO

En el lateral derecho, la regularidad de Danilo fue importante para la selección de Brasil. Si bien ha intercalado lugar junto a Dani Alves, el futbolista de Juventus se ha ganado el lugar como titular y hasta apunta a tener su lugar en Qatar 2022.

MARQUINHOS

Un referente de la defensa brasileña. Si Brasil sólo recibió cinco goles en todas las Eliminatorias, en gran parte fue por el trabajo de su zaga central. El futbolista de PSG junto a Éder Militao fueron de lo mejor en todo el torneo y merecen su reconocimiento. ¿Podrán repetir en Qatar?

FÉLIX TORRES

La revelación de todas las Eliminatorias Conmebol, sin dudas. Ecuador también ha tenido una zaga central muy destacada con Torres e Hincapié. El defensor de Santos Laguna de la Liga MX tiene su lugar en el once ideal por grandes actuaciones, regularidad, gol, salida y buen corte. Uno de los grandes aciertos de Gustavo Alfaro.

PERVIS ESTUPIÑÁN

Otro acierto de Alfaro, pero que encontró una regularidad que no tenía antes. Estupiñán ha sido uno de los laterales izquierdos con mejor nivel en las Eliminatorias Conmebol. Miguel Trauco y Marcos Acuña también podrían haber ocupado este lugar, pero el futbolista de Villarreal se lo gana, sobre todo, por sus dos goles en este certamen.

RODRIGO DE PAUL

Argentina ha tenido uno de los mediocampos más combativos y de mayor juego en toda la Eliminatoria. Y esto se debe, entre otras cosas, por la presencia de Rodrigo de Paul. De la mano del jugador de Atlético de Madrid, Leandro Paredes tuvo el orden necesario como mediocampista central, y Lionel Messi ha tenido más trascendencia en su posición. De Paul ordena, conecta y es el ladero que tanto necesitaba 'el 10' argentino.

CASEMIRO

El mediocampista central ha sido de los que más recuperó balones en todas las Eliminatorias Conmebol. Podría haber sido elegido Paredes o Renato Tapia, pero Casemiro fue el mejor y, por él, Brasil tuvo orden en el mediocampo.

RODRIGO BENTANCUR

Tuvo un buen comienzo de Eliminatorias, pero así como Uruguay se fue complicando, también se vio afectado. La llegada de Diego Alonso lo puso en un lugar ideal y, junto a Federico Valverde, armaron un tándem excelente para que los 'charrúas' tengan ese mediocampo combativo que tanto caracteriza a la 'Celeste'.

LIONEL MESSI

El líder argentino. La regularidad y su constante devoción por la selección 'albiceleste' lo pusieron en el lugar de ídolo que tanto merecía. En estas Eliminatorias, Messi marcó siete goles, misma cantidad que su compañero Lautaro Martínez y quedó a tres del máximo anotador. Leyenda.

MARCELO MORENO MARTINS

El máximo goleador de las Eliminatorias Conmebol. Sus 10 goles ilusionaron a Bolivia en cierto momento con pelear aunque sea por un lugar en el repechaje, pero no pudo conseguirlo. Es el único jugador que no estará en Qatar 2022 y está en este once ideal. Mención especial para Luis Suárez, quien pudo haber estado en este lugar, sobre todo tras ser el máximo goleador histórico de las Eliminatorias.

CHRISTIAN CUEVA

Si Perú está en el repechaje, mucho tiene que ver el enorme trabajo que hizo Christian Cueva en ataque. No tendrá las luces de las grandes figuras colombianas o chilenas, pero Cueva fue decisivo para que el seleccionado de Ricardo Gareca aún sueñe con Qatar 2022. Cinco goles anotados en estas Eliminatorias, así como también uno de los de mejor estadística en pases gol y asistencias clave. Determinante.