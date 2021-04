Los posibles rivales que América podrá cruzar en la fase de grupos de la Libertadores

América de Cali tendrá que continuar con el estrés y las dudas que lo persiguen de fechas atrás, pues el equipo de Juan Cruz Real no ha podido asegurar su lugar en la siguiente fase de la Liga Betplay Dimayor 2021-l, ya que ha dejado escapar, tanto en el Pascual Guerrero como fuera de su estadio, importantes posibilidades de sumar de a tres para sellar la clasificación.

Ahora, tendrá que empezar a pensar en la Conmebol Libertadores, pues el bicampeón del Fútbol Profesional Colombiano accedió directamente a la fase de grupos del importante certamen internacional que iniciará el próximo 21 de abril, además, el prestigioso torneo también es uno de los principales objetivos de América de Cali en este 2021.

Esta edición de la Conmebol Libertadores contará con la participación de 32 equipos que estarán divididos primeramente en cuatro bolilleros y luego del próximo 9 de abril, día en que se va a llevar a cabo el sorteo de los grupos, quedarán divididos en un total de ocho grupos que estarán conformados por cuatro equipos, uno por cada bolillero.

En el bolillero número uno se encuentran los que en el papel son los rivales más fuertes. Los equipos de mejor nivel como lo son River Plate, Boca Juniors, Flamengo, Palmeiras, Sao Paulo, Cerro Porteño, Nacional de Uruguay y Olimpia serán quienes queden como cabezas de serie de los distintos grupos. De este bolillero saldrá el primer rival de América.

En el segundo bolillero se encuentran Defensa y Justicia, campeón de la Copa Sudamericana 2020, Internacional de Portalegre, Atlético Mineiro, Independiente Santa Fe, Racing Club de Avellaneda, Liga de Quito, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Guayaquil. De este bolillero saldrá el segundo rival de 'Los Diablos Rojos'.

América de Cali se encuentra ubicado en el tercer bolillero; bolillero que comparte junto con Vélez Sarsfield, Sporting Cristal, Fluminense, The Strongest, Universitario de Perú, Deportivo Tachira y Argentinos Juniors. El equipo rojo de Cali no podrá enfrentarse contra ninguno de estos rivales ya que comparten bolillero y quedaran distribuidos en grupos diferentes.

En el cuarto y último bolillero solo hay cuatro equipos que definieron su lugar; Deportivo La Guaira, Unión La Calera, Always Ready y Rentistas. Mientras que ocho equipos luchan por otros cuatro cupos. Libertad vs. Atlético Nacional, Indep. Del Valle vs. Gremio, Bolívar vs. Junior de Barranquilla y San Lorenzo vs. Santos. Los 'Escarlatas' se podrán cruzar con un rival colombiano en la fase de grupos.

