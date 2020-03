Se prendió la Superliga Argentina. Boca ganó ante Colón, River empató ante Defensa y Justicia y todo se definirá el próximo sábado.

Casi sin quererlo, Gimnasia de La Plata y Atlético Tucumán serán los grandes jueces de este torneo en la última fecha.

El Decano deberá enfrentar al puntero equipo de Gallardo, y fue Cristian Luchetti quien habló en ese contexto.

El arquero, a pesar de su pasado en el Xeneize, dejó en claro que no tiene ninguna preferencia por quién sea el campeón.

"Nosotros sabemos lo que se juegan River y Boca, pero queremos ganar por Atlético, para terminar bien. A mí no me importa quién salga campeón. Es así", explicó.

En diálogo con Diario Olé, afirmó que "a nadie le gusta que le den la vuelta en su cancha", pero ratificó: "No me importa River ni Boca. Sólo pienso en que gane Atlético. Ellos tienen una chance inmejorable de ser campeones y nosotros haremos todo para ganarles. Será difícil: River es el equipo que mejor juega y el que más variantes tiene. Podés mirar 500 videos que a veces no te alcanza".

Recordando su pasado en el club de La Ribera, donde no tuvo una gran experiencia, dijo: "Tengo el agradecimiento al club por el tiempo que estuve. Pero yo no estoy identificado con Boca. Sí con Banfield y con Atlético, donde ya llevó ocho años".

