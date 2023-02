Luciano Rodríguez marcó un golazo a falta de pocos minutos para el final para darle el triunfo a Uruguay ante Ecuador en la segunda fecha de Hexagonal Final del Sudamericano Sub 20. Antes, Randall Rodríguez atajó un penal clave.

Luciano Rodríguez deja a Uruguay a tiro del Mundial Sub 20: golazo para darle al triunfo ante Ecuador

Uruguay acaricia la clasificación al Mundial Sub 20 por los Rodríguez. Es que Luciano Rodríguez le dio el triunfo gracias a un golazo desde fuera del área para el 2-1 ante Ecuador, que lo deja como líder del Hexagonal Final en el Sudamericano. Randall Rodríguez había atajado un penal clave con el partido empatado 1-1. 'La Tricolor' queda complicado en sus posibilidades de llegar al certamen mundialista.

El conjunto charrúa, que dirige Marcelo Broli, fue superior a su rival durante gran parte del partido, pero le costó poder quebrar la valla de Gilmar Napa. Los ecuatorianos tuvieron todo para ganarlo con el penal de Sebastián González, pero Randall Rodríguez fue héroe. Y a poco del final, Luciano Rodríguez demostró que es la gran figura de este Sudamericano Sub 20 y clavó un golazo que lo deja a su selección cada vez más cerca del Mundial.

La primera mitad tuvo un amplio dominio de 'La Celeste' donde generó las situaciones de peligro más claras. Sin embargo, fue 'La Tricolor' la que abrió el partido. En el único tiro al arco, Yaimar Medina sacó un disparo desde afuera del área que se le terminó metiendo a Randall Rodríguez. La pelota hizo un pique alto en el área chica y complicó al guardameta de Peñarol.

La búsqueda de Uruguay tuvo sus frutos después de la media hora de juego cuando una subida de Facundo González y un remate suyo dio en el travesaño. En el rebote de esa acción, le cometen una falta a Luciano Rodríguez por la espalda, que deriva en penal. El capitán Fabricio Díaz se encargó de la ejecución y batió a Gilmar Napa para el empate 1-1.

El equipo de Broli ofreció más en los primeros 45 minutos con el manejo del partido, con creación de jugadas, el dominio territorial y llegando bien al área. Sin embargo, Ecuador se llevó mucho premio en su única jugada clara.

En la segunda parte, el partido no entró en ritmo, aunque se lo veía mejor a los charrúas con la pelota. De todas maneras, ninguno de las dos selecciones parecía arriesgarse hasta que todo cambió en los minutos finales. A falta de diez minutos, Facundo González le cometió penal a Castillo. Y Sebastián González tuvo la oportunidad para marcar el gol del triunfo. Sin embargo, su remate fue muy anunciado y Randall Rodríguez se tomó revancha del gol que había recibido para atajar este penal clave.

Una jugada que fue clave porque cinco minutos después, Luciano Rodríguez hizo delirar a todo Uruguay con un golazo de volea desde fuera del área, que se colgó en el ángulo del arco defendido por Napa para el 2-1. Una muestra de gran talento que tiene este joven que llegó recientemente a Liverpool de Montevideo.

En los minutos finales, Ecuador lo trató de buscar, pero no pudo. Y así, queda muy complicado, ya que no tiene puntos en este Hexagonal. En tanto, Uruguay celebra su segundo triunfo y acaricia cada vez más el Mundial Sub 20. Luciano Rodríguez, en tanto, ya llama la atención de todos con su gran desempeño en este Sudamericano y avisa a Europa...