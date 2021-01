Luego de la polémica, llegó el descargo de Salvio en las redes sociales

Boca Juniors trabajó mucho y durante un largo tiempo para hacerse con los servicios de Eduardo Salvio, uno de sus objetivos principales. Y, a pesar de algunas lesiones, Toto no demoró en ganarse el cariño de todos los hinchas Xeneizes.

Sin embargo, la estadía del exjugador de Lanús, Atlético de Madrid y Benfica en Boca fue de mayor a menor, a tal punto de que, en la actualidad, es fuertemente cuestionado, no solamente por los fanáticos sino también por el periodismo.

Sucede que Salvio viene mostrándose muy irregular, fundamentalmente en partidos importantes que tienen que ver con la Copa Libertadores de América. Y eso parece haber colmado la paciencia también de las autoridades de la institución.

Para colmo, este martes, Salvio brindó declaraciones muy polémicas. Cuestionó el planteo de Miguel Ángel Russo en las semifinales contra Santos y también deslizó que sus compañeros no estuvieron del todo acertados ante el Peixe.

Pero eso no fue todo: paralelamente, el extremo de 30 años de edad puso en duda su continuidad en Boca, exteriorizando que, si llega una buena oportunidad para marcharse, lo hará. Esto no demoró en explotar en las redes sociales.

Por ende, un rato más tarde, el propio Salvio se descargó por intermedio de su cuenta oficial de Twitter: "Siempre hablé de EQUIPO y ese partido y eso me incluye a mí, que en esa acción fue el máximo responsable. No busquen problemas donde no hay. En Boca tenemos los mejores centrales y una gran defensa".

Siempre hablé de EQUIPO y ese partido y eso me incluye a mi, que en esa acción fui el máximo responsable. No busquen problemas donde no hay. En boca tenemos los mejores centrales y una gran defensa. — Eduardo Toto Salvio (@totosalvio8) January 19, 2021

