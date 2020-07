Luka Romero se enojó por la comparación: "Me molesta, Messi hay uno solo"

Con apenas 15 años de edad, Luka Romero ha llamado la atención de propios y extraños. Sin ir más lejos, este volante ofensivo nacido en México pero que representa a Argentina ya debutó en la primera de un equipo importante como el Mallorca de España.

Por supuesto, era inevitable que, debido a su talento notorio, el hijo del futbolista argentino Diego Romero empiece a ser comparado con Lionel Messi. Igualmente, él dejó en claro que no tiene ninguna intención de que esto suceda.

"Me molesta que me comparen con Messi porque Messi hay uno solo y yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero", comenzó exteriorizando al respecto en medio de su aparición en el programa '90 Minutos de Fútbol'.

"Nací en México pero mi familia es de Argentina. Tengo las tres ciudadanías (también la española). Si me siguen queriendo en Argentina, seguiré jugando en Argentina, si es posible. Hace cuatro o cinco años que viajo para Navidad. Conozco Quilmes, pero poquito", profundizó.

"Me gusta jugar de enganche. Acá en Mallorca jugamos con enganche. Y, si no, por la banda derecha. Mejoré mucho cuando llegué acá, mejoré mucho la pierna derecha que antes no la utilizaba", siguió narrando sobre sus características.

Por último, Luka romero, que cumplirá los 16 años el próximo 18 de noviembre, reveló en qué equipo de Argentina le hubiese gustado jugar: "Me gustaría haber entrenado con algún equipo de argentina, en Quilmes porque ahí jugó mi papá".

"MESSI HAY UNO SOLO, YO QUIERO SER LUKA ROMERO"#90MinutosFOX - Luka Romero expresó su molestia por la comparación que le hacen con el crack del Barcelona. pic.twitter.com/JhDZmHbNf9 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) July 27, 2020

