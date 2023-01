Salomón Rondón, a falta de confirmación oficial, será jugador de River Plate en las próximas horas. El artillero de la La Vinotinto reforzará al equipo argentino tras su segundo paso por la Premier League, siendo el segundo venezolano en la historia del club. César 'Maestrico' González, exjugador del Millonario ha hablado sobre su excompañero de selección.

Antes que Salomón Rondón, el único venezolano que jugó en las filas de River Plate fue Maestrico González. El volante venezolano jugó en el Monumental entre 2011 y 2012, habiendo tenido ya experiencia en Argentina por sus ciclos con Colón, Huracán y Gimnasia.

González habló con D Sports Radio sobre la llegada del Gladiador al equipo de Martín Demichelis. Siendo excompañeros de la Selección de Venezuela, Maestrico solo tuvo palabras positivas para Rondón sobre River Plate de cara a su presentación oficial.

"Le dije que va al mejor club del mundo, con su hinchada y lo que representa. También que debe estar preparado psicológicamente porque un grande así te exige títulos. Él tiene experiencia en ligas importantes pero lo que vivirá en River es diferente. Puede llegar a marcar diferencia y creo que lo van a cuidar bien" dijo el exjugador del Millonario.

César González reveló que habló con Rondón sobre la vida en Buenos Aires. "Estuve estos días conversando con él y me preguntó por el país, la situación, dónde podía vivir, pero no hablé si estaba listo el pase. Me preguntó qué es River y le dije que era lo más grande y que tenía que vivir la experiencia. Más ahora que es cada día más grande. El jugador que está ahí tiene que estar convencido de querer ganar".

Elogios para Rondón

Así mismo, Maestrico destacó la calidad del delantero de La Vinotinto. "Salomón es un jugador muy fuerte, va muy bien en el juego aéreo, también de espaldas y tiene mucha movilidad. Han observado los goles que hizo en la selección y Europa, y es joven. Su experiencia puede aportar mucho a River que tiene futbolistas jóvenes con potencial. Necesita compañeros que le tiren la pelota y se asocien con él, es un rematador y estoy convencido que le va a ir muy bien".