Maestro: Miguel Trauco metió asistencia que dio el triunfo a Saint Etienne

Miguel Trauco es uno de los peruanos que mejor competencia tiene. Él se encuentra en una de las mejores ligas europeas gracias a su gran Copa América hace dos años en Brasil 2019, donde fue puesto en el equipo ideal de aquel torneo.

Su primer año, hay que decirlo, no fue el mejor. El equipo francés no tuvo una gran temporada y no encotraron nunca un funcionamiento. El peruano fue perdiendo su lugar y se decía que iba a moverse a otro club.

Una vez que se confirmó su permanencia fue volviendo al titularato. Hoy por hoy, participa todos los fines de semana y por lo general se queda los 90 minutos en la cancha.

Este domingo no fue excepción y además ayudó al triunfo del Saint Etienne. El partido fue en condición de visitante contra el Niza en el marco de la fecha 22 del torneo francés.

Corrían los últimos minutos del partido y los verdes atacaban por la derecha. Miguel Trauco, entonces, se sumó por la izquierda y aprovechó un centro pasado. Ahí tiró un buscapies y generó el único gol del partido.

Con eso, su equipo ganó y el peruano confirmó su mejoría en la Ligue 1. Ojalá siga así y para marzo la esté rompiendo. No queremos repetir lo que fueron las últimas fechas de las eliminatorias ¡Vamos Perú!

Miguel Trauco ���� y su ASISTENCIA para el triunfazo 1-0 de Saint-Étienne ���� a los 87’ ante Niza por la Ligue 1.pic.twitter.com/qUD6yuKG39 — Pase Filtrado (@pasefiltradoPE) January 31, 2021

