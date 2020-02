Si hay algo que tiene este River de Marcelo Gallardo es el sentido de pertenencia. Los jugadores se sienten parte del club, esten o no actualmente en el plantel.

Un claro ejemplo es Emanuel Mammana. El defensor se fue hace rato del Millonario, pero siempre quedó ligado al club de sus amores.

En una entrevista en Presión Alta, contó como troleó a su suegro hincha de Boca. La broma fue después de la Copa Libertadores obtenida en Madrid.

"Él no estaba y lo recibí con todas camisetas de River en la cama", declaró en la nota. Como yerno es un gran jugador...

La chicana de Emanuel Mammana a su suegro, fanático de #Boca. pic.twitter.com/IHVu39ySfw — Presión Alta (@presionalta) February 18, 2020

Además, contó la charla que tuvo con Marcelo Gallardo antes de irse a Zenit. El defensor confesó que el Muñeco le hizo un pedido especial, pero no le pudo cumplir.

"En un momento, Gallardo me pidió que no me vaya de River", confesó el central. Después la historia es conocida, aceptó y hace varios años que está en Rusia.

