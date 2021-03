Era una promesa del club, se cansó de esperar por una oportunidad y rescindió su contrato con Boca

Manu Roffo rescindirá en Boca y se transformará en nuevo arquero de Tigre.



▪ Titular en la Selección en los Sudamericanos Sub 15, 17 y 20

▪ Convocado a un Mundial Sub 17 y dos Sub 20

▪ Debutó en Reserva con 18 años

▪ En 2017 lo quiso Barcelona

▪ Capitán en Inferiores pic.twitter.com/OiqAodUpyO