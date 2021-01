Gallardo habló de su cruce con el juez de línea en el duelo ante Independiente

River no tuvo una semana nada feliz, la cual comenzó con una dura derrota ante Palmeiras por 3-0 en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

El Millonario quedó muy mal parado de cara a la vuelta y como si fuera poco, el sábado sufrió una nueva caída ante Independiente, quedando eliminado de la Copa Diego Maradona.

En dicho encuentro, Marcelo Gallardo terminó viendo la tarjeta roja luego de enojarse con el juez de línea reclamándole una jugada.

En conferencia de prensa, más tranquilo, el DT expresó: "En relación a Maidana, alguien que conozco desde hace un tiempo, porque no es la primera vez que compartimos el campo de juego. Simplemente a mí me sacan algunas situaciones que tienen que ver con las contestaciones, las formas".

Y siguió: "Algo que me habrá dicho de alguna forma que él cree que es la correcta, pero a mí no me gustó, me sacó y me fuí de lugar en cuanto a lo que yo tengo que demostrar como entrenador fuera de la línea de cal, en cuanto a la postura que tengo que mostrar, pero aveces nos equivocamos también en eso".

"No tengo nada en contra de la terna arbitral", afirmó el Muñeco Gallardo al aclarar su enojo que le costó la expulsión ante Independiente.

Para cerrar, aclaró: "No tengo nada en contra de Hernán Maidana ni la terna arbitral del fin de semana, es más, me pareció que Abal manejó muy bien el partido".

