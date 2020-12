Gallardo contó que se perdió uno de los tres goles de River en la final de Madrid

En el marco de un nuevo anivesario por aquella final de Copa Libertadores 2018 ante Boca, Marcelo Gallardo volvió a alzar la voz para el deleite de todos los hinchas de River. Así como en los festejos del 2019 el Muñeco fue uno de los referentes de la fiesta llevada a cabo en el Monumental, el DT en esta oportunidad dialogó con Lito Costa Febre, uno de los relatores partidarios más importantes de La Banda.

Confesando que siempre mantuvo en su cabeza el fastidio por toda la gente que no pudo ver en vivo y en directo una de las finales más importantes de la historia del fútbol moderno, el entrenador marcó: "Todo el tiempo pensaba en los que se quedaron en Buenos Aires, era una gran injusticia que el partido se juegue en Madrid. Porque nadie se acuerda del esfuerzo de toda la gente que pudo conseguir la entrada para el Monumental".

A 2 años de haber ganado la final más importante en la historia del fútbol argentino a nivel clubes, los hinchas de River celebraron la Libertadores 2018 en el Obelisco. De ahí están marchando en caravana rumbo al Monumental.



Tremenda fiesta ����



(��: @RiverLPM) pic.twitter.com/Cd67kKbfJY — Bolavip Argentina (@BolavipAr) December 9, 2020

Exteriorizando que un sinfín de seguidores del Millo le escribieron cartas y mensajes desde aquel entonces, Gallardo continuó: "Me llegaron muchas cartas de mucha gente contándome su frustración de no poder vivir la final. La gente merecía disfrutar la final en su casa".

Trasladándose al partido en cuestión, Marcelo, que no pudo pisar el campo de juego hasta la finalización del encuentro, recordó que no pudo ver el gol del Pity Martinez, el cual le terminó dando la Copa Libertadores a River. "Los dos primeros los grité con la misma euforia, porque el tercero no lo vi. Yo había bajado del palco y estaba esperando que termine el partido, pero todavía faltaba el descuento y algunos minutos más", rememoró.

