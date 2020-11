Gallardo sobre Girotti: "A veces los entrenadores tenemos esa suerte"

Un cambio drástico si de nivel de juego hablamos se vio entre el River que compitió por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2020 y aquel que arrancó la Copa de la Liga Profesional con una derrota ante Banfield.

El equipo de Marcelo Gallardo no pudo mantener lo realizado en el torneo continental y tanto frente a Rosario Central como ante Godoy Cruz, más allá de haber ganado, tampoco pudo superar notoriamente al rival.

De igual manera, sumar de a tres siempre es bueno y más todavía cuando los duelos se ponen complicados, como explicó el DT en conferencia de prensa: "No era un partido fácil, faltaron varios jugadores. Era muy duro, de mucha fricción, físico, mucha pelota por arriba. A veces esos partidos suelen ser incómodos. Y lo jugamos con la presencia necesaria y lo sostuvimos hasta el final. Nos llevamos una victoria en un partido muy duro".

Luego, agregó: "Respondieron bien más allá de las cuestiones que tienen que ver con los posicionamientos, cambian las formas porque las características de los jugadores no son iguales. Trabajamos y preparamos el partido de la mejor manera, sin que se resienta mucho la estructura".

Además, no se quiso quedar sin elogiar al arquero, que atajó un penal sobre el final que evitó el empate de los de Mendoza: "El penal de Bologna nos dio la victoria. No sé si fue el mejor de los tres partidos, por la rotación del equipo es donde más estuvimos presentes. Es lo que habíamos hablado en la semana, de estar. El fútbol argentino es muy difícil, los jugadores suelen marcar presencia con el espíritu combativo, y eso se suele emparejar. Y hay que jugarlos, después la jerarquía se puede presentar en momentos del partido y a partir de esa jerarquía hacer la diferencia. Pero no podemos dejar que los rivales con entusiasmo nos superen, no nos puede pasar. Eso es lo que me había dejado más preocupado. Y hoy volvimos a marcar presencia en el partido".

Y cerró hablando de Girroti, el pibe que entró desde el banco y al minuto anotó el gol del triunfo: "A veces los entrenadores tenemos esa suerte de que tenés una posibilidad, acertás con algún cambio que te da un triunfo. Convivimos con eso. Los chicos, no sólo Federico porque hizo el gol, vienen trabajando y acompañando de muy buena manera. Deben aprender de los más grandes, entrenar con entusiasmo, saben que es una gestión de un entrenador que le da demasiada importancia a los Juveniles. Me gusta que puedan crecer y estar preparados, a veces no es fácil. Apuntamos a ello y están respondiendo bien".

