A una semana del sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Cerro Porteño anunció oficialmente que ya no tendrá entre sus filas a una de las figuras de su plantel. Es que Marcelo Moreno Martins dejó de pertenecer al Ciclón de Barrio Obrero tras una rescisión de común acuerdo.

El combinado paraguayo explicó los motivos en el comunicado: "El Club Cerro Porteño comunica que debido a motivos estrictamente familiares del jugador por mutuo acuerdo se da por finalizada la relación contractual con el futbolista Marcelo Moreno Martins".

De esta manera, el ciclo del delantero boliviano en Cerro Porteño terminaría anticipadamente y de forma repentina. En total, el último goleador de las Eliminatorias Sudamericanas jugó 37 encuentros en los que pudo demostrar sus características de artillero con 7 anotaciones.

Este martes, Moreno Martins se tomó el tiempo para dialogar con los periodistas y entregó su propia versión de su salida del elenco paraguayo. En las explicaciones que dio el boliviano destacó que se trató de una decisión junto a su gente con el objetivo de buscar su potencial en otro sitio, chocando con lo comunicado por Cerro Porteño.

"Es algo que ya pasó, un mutuo acuerdo que tuvimos con el club. Me voy lleno de cosas buenas, malas, la vida del futbolista es así, a veces te va muy bien y a veces las cosas no te salen como vos pensaste que te podían salir. A mi me encantaría de verdad poder hacer lo que yo siempre he hecho en todos los equipos que he estado, en la selección, que es goles. Infelizmente no se pudo dar de esa manera y yo vi que era el momento de pensar en otras cosas. ¿Quién sabe?, en salir, en poder ir a otro equipo para poder mostrar mi potencial, mostrar mi fútbol y fue esa la decisión que tomé junto con mi empresario y con mi familia", comentó el goleador a Unitel.