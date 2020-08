Mariano Andujar sobre Brasil 2014: "Es un dolor enorme que dura en el tiempo"

Inolvidable. La Selección Argentina hizo emocionar a todo un país en el Mundial de Brasil 2014. Se llegó a la final y se perdió en tiempo extra ante la Selección de Alemania, la mejor de todas. Para el hincha, el recuerdo de ese mes será inolvidable. Para los jugadores, también.

En una entrevista con Clarín, Mariano Andujar contó qué fue lo que más disfrutó de esa competencia: "La concentración en Ciudad do Galo. Se formó un grupo que disfrutaba estar junto, de jugar al truco, de tomar mates. Ya era distinto, ya éramos más grandes, todos padres de familia, un plantel consolidado. Lo que más rescato es eso, la unión del grupo, las ganas de disfrutar el día a día".

Además, aseguró que nunca podrá olvidar lo cerca que estuvieron: "Cómo hacés? Fue una oportunidad única. Pero es muy difícil llegar a una final y hacerlo como lo hizo Argentina. Es una lástima. Es un dolor enorme que dura en el tiempo. Cuando hablamos con Javier Mascherano lo pensamos. Y es un dolor que está ahí constante, que no se va".

Esa camada de futbolistas fue muy criticada por los dos subcampeonatos que llegaron después, los de la Copa América ante Chile: "Ojalá que pronto pueda Argentina pueda ganar un Mundial. El tiempo agranda todo y mejora todo. No tengo dudas de que se le va a dar el valor y la dimensión verdadera que tuvo esta camada de jugadores, que hoy no la tiene. Hoy por culpa de tres subcampeonatos consecutivos no se la valora de verdad. Pero es algo con lo que sabemos convivir. En el futbol sabés que el que no gana siempre es criticado. Lamentablemente, más por las dos Copas América que por el Mundial, se nos apunta".

Por último, Andujar se refirió a lo que se decía de la interna de ese grupo liderado por Lionel Messi: "Todas mentiras. Y se fueron verificando con el paso del tiempo. Primero decían que Messi no quería a Higuaín y jugó con Higuaín; después que no quería a Icardi y a Icardi lo citaron. Después que Éver Banega no puede quedar afuera del Mundial porque es amigo… Y se quedó afuera. Que Sabella va a llevar a José Sosa porque lo conoce de Estudiantes… Sosa no fue. Que sacan y ponen técnicos. Yo me acuerdo bien que Martino se fue porque no le daban a los jugadores para los Juegos Olímpicos, me lo acuerdo bien, eh. Y Alejandro no siguió por lo que se supo después, que estaba enfermo. Hubo tantas cosas que fueron mentiras... Pero después ningún periodista sale a decir “che, la verdad es que nos equivocamos acá”. Se deja pasar el tiempo y listo. Un jugador de futbol no puede estar todo el tiempo peleando con la prensa o con el que dirán o con la falsa información. Las críticas deportivas se aceptan, se pueden compartir o no. Si a vos no te gusta cómo atajo yo o cómo ataja Romero o Andrada es aceptable. Pero que digas que yo voy a la Selección porque soy amigo de otro, ahí no".

