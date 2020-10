Mario Salas explicó la razón por la que Alianza Lima empató con Sport Boys

Alianza Lima iba por su tercer triunfo consecutivo en el Torneo Apertura, pero se vio impedido de irse con una sonrisa sobre los minutos finales del partido ante Sport Boys, debido al gol del argentino Sebastián Penco, quien selló el empate final en el estadio Alberto Gallardo.

Al término del partido, el técnico de Alianza Lima, Mario Salas fue entrevistado por Gol Perú, donde habló del motivo por el cual los íntimos no lograron sacar los tres puntos: "De todas maneras, hoy se pierden dos puntos por como jugamos y las ocasiones que nos generamos (ocasiones de gol no convertidas)".

Alianza Lima todavía no tiene el juego que Mario Salas desea, el técnico todavía no está conforme aunque acepta que hay leves mejoras: "Ha mejorado, pero no podemos tener este nivel de imprecisiones como equipo. Si quieremos llegar a ser un mejor equipo no podemos tener estas impericias. Sin duda va a pasar eso y lo más probable es que no logremos los objetivos que queremos si seguimos jugando así”.

Una de las novedades del partido fue los minutos que tuvo el delantero Beto da Silva, quien por primera vez alterna con Mario Salas. El delantero peruano se recuperó de su lesión y busca más continuidad en el primer equipo íntimo.

El Torneo Apertura no tendrá para debido a las Eliminatorias, el próximo partido de Alianza Lima será de visita el sábado 10 de octubre ante la Academia Cantolao. Los blanquiazules se ubican en la décima posición con 22 unidades.

