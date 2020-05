Mascherano y el por qué "todo hubiese sido diferente" si ganaban la Copa América 2016

Como a una generación entera de la Selección Argentina, a Javier Mascherano le ha tocado ganar todo a nivel clubes, pero a nivel internacional con su país no tuvo la misma suerte. Fue subcampeón cuatro veces, tres de ellas en Copa América y nunca pudo consagrarse con la mayor. Igualmente, logró ganar los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y de Beijing 2008.

Este miércoles, el actual mediocampista de Estudiantes de La Plata habló precisamente de la final en Estados Unidos con Chile en la Copa América 2016, donde perdieron en penales contra La Roja en la segunda final que dirigía Gerardo Martino. Apenas semanas después, con varios conflictos internos para diagramar el conjunto nacional que iría a los Juegos Olímpicos de Río 2016, el seleccionador terminó renunciando.

"Uno no sabe lo que hubiese pasado. Está claro que seguramente las cosas hubiesen sido muy diferente desde todo aspecto. Desde que el entrenador no se hubiese ido porque obtener el título le hubiese dado mucha más espalda para luchar por las cosas que él quería cambiar", remarcó respecto a la final por penales donde Argentina cayó por segundo año consecutivo con Chile.

Javier Mascherano en #Líbero: "Si ganábamos la Copa América 2016, todo hubiese sido diferente". pic.twitter.com/L0QkJ14l8V — Líbero (@Liberotyc) May 20, 2020

"A partir de eso el hecho de ya no tener una mochila o algo que ganar, sino algo que ganaste y que te potenciara con otro espíritu. Con el espíritu ganador y un proceso que no hubiese cambiado, las cosas hubiesen sido totalmente diferentes. Pero estamos hablando de algo ficticio. No pasó y la realidad que nos tocó vivir fue otra", agregó en una entrevista con Líbero.

Por último, remarcó: "A su manera la tratamos de vivir y de sobrellevar de la mejor manera. Cada uno intentó dar lo mejor. Uno ya pasó tiempo, ya se alejó de la Selección Argentina. Yo miro para atrás y básicamente, más allá de que obivamente me hubiese ganado algo con la Mayor, no me arrepiento absolutamente de nada. Lo he disfrutado los años que tuve y es lo que me tocó vivir".

Lee También