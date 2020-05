Matías Pisano y su futuro inmediato en el América de Cali: "Mi idea es seguir"

El fútbol en Colombia se encuentra detenido y en últimas semanas las novedades se relacionan con la crisis económica que se presenta en los diferentes equipos del país. La ausencia de ingresos ha golpeado a los clubes y el futuro cercano repercutirá directamente en las finanzas, ya que, algunas instituciones deberán modificar las condiciones salariales en los siguientes meses.

Teniendo en cuenta esta situación, en América de Cali el principal empresario admitió que se realizarán algunas modificaciones y seguramente no podrán continuar con los servicios de algunos futbolistas.

Uno de los jugadores que tiene su futuro incierto es Matías Pisano, uno de los hombres claves en la conquista del último campeonato. El extranjero manifestó sus deseos de continuar vistiendo los colores del conjunto rojo a pesar de las propuestas que se puedan presentar en el siguiente mercado de pases.

"Mi idea es seguir acá. Me encariñé, el hincha me quiere mucho, pero no depende de mí, depende del club y América no pasa una buena situación económica por la pandemia. Hay que esperar, si no me quedo, pues miraremos los destinos", dijo en entrevista brindada a DirecTV.

El argentino ha sido observado por Independiente de Avellaneda de Argentina y Universidad Católica de Chile, clubes que a la fecha entrarían a competir por el pase de este mediocampista.

