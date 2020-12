Maxi Mendaña defendió a Ángel Comizzo: "Hay una crítica desmedida hacia él"

Hoy perdió la U y perdió bien. Sporting Cristal fue superior a los Cremas en las serie final de la Liga 1. Por ello, los que gritaron campeón fueron los dirigidos por Roberto Mosquera.

Comizzo, entonces, fue muy criticado. Sea por su estrategia, por el juego de sus dirigidos, por su actitud de mal perdedor o por la derrota como tal, su nombre se hizo tendencia.

Las críticas no paraban de llegar y su nombre llegó hasta casi las cuatro mil menciones. Algunos, muy pocos, sin embargo lo defendieron por haber logrado que la U llegue a la final.

Puede gustarte o no Comizzo como DT, pero mal o bien llevo a la U a la final después de 7 años. El último título que consiguió la U fue con él como DT. Creo qué hay una crítica desmedida hacia él y creo que tiene más que ver con su actitud que con su trabajo. — Maxi Mendaña (@maximend92) December 20, 2020

Maxi Mendaña de GolPerú fue un ejemplo de esto. Consideró que las palabras en contra el argentino fueron injustas, pues cree que más allá de su trabajo como entrenador.

"Puede gustarte o no Comizzo como DT, pero mal o bien llevo a la U a la final después de 7 años. El último título que consiguió la U fue con él como DT. Creo qué hay una crítica desmedida hacia él y creo que tiene más que ver con su actitud que con su trabajo", escribió en un tweet que dio mucho que hablar.

Le respondieron por el Goyo Pérez y él tiró: "La U hizo 53 puntos en el acumulado y Gregorio dirigió 6 partidos, la matemática no me da". Así, Maxi Mendaña defendió a Comizzo. Ahora, seguro le están llegan muchas notificaciones. El comentario, hay que decirlo, no es popular.

No sabía que los equipos llegaban a una final de casualidad. — Maxi Mendaña (@maximend92) December 20, 2020

La U hizo 53 puntos en el acumulado y Gregorio dirigió 6 partidos, la matemática no me da. — Maxi Mendaña (@maximend92) December 20, 2020

