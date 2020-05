Maxi Rodríguez contó qué le dice a Scocco para que se vaya de River: "Le metemos ficha"

La novela de Ignacio Scocco viene hace muchos meses. El delantero de River no renovó su contrato, pese a los intentos de la dirigentes que sí le extendió los vínculos a figuras como Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández y Enzo Pérez, entre otros. Mientras que desde AFA de la mano de Claudio Chiqui Tapia analizan la posibilidad de prolongar los contratos que vencen a mitad de año, por ahora su etapa en el Millonario terminaría el 30 de junio.

El principal motivo de la indecisión, por lo menos de manera pública, del delantero es por un posible retorno a Newell's, el club de sus amores y donde dio su mejor versión en sus comienzos como futbolista profesional. Uno de los jugadores que más está tratando de convencerlo para que vuelva a Santa Fe es un viejo conocido: Maxi Rodríguez, quien hoy dio una entrevista con 90 Minutos de Fútbol.

Al capitán y líder del presente de la Lepra le preguntaron justamente por Scocco, quien no continuaría más allá de mitad de año en el equipo de Marcelo Gallardo. Justamente, cuando le preguntó Sebastián Vignolo por el tema, respondió con una sonrisa: "¡Tardaste mucho en preguntarme!".

"TODOS QUEREMOS QUE SCOCCO VUELVA A NEWELL'S"#90MinutosFOX | Maxi Rodríguez expresó su deseo de volver a jugar con su amigo y explicó: "Es decisión de él, acá lo vamos a estar esperando", pic.twitter.com/hPEzwGKoYV — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) May 15, 2020

"Ojalá pueda llegar a venir con nosotros. Acá lo necesitamos. Queremos que venga. No solo yo, los hinchas, el técnico, todos. Pero va a ser una decisión de él. Sabe del interés nuestro", remarcó Maxi. Además, respondió sobre la broma de Óscar Ruggeri, quien dijo: "Cada vez que ve un partido de River que no lo ponen, lo llama: 'No viste que no te pone'". A lo que contestó el de Newell's: "Sí, le metemos ficha. Le dicemos: '¡Jugaste cinco minutos nada más!'".

Por último, agregó: "Tengo una relación muy linda con Nacho. Trato de hablar siempre en los momentos que está bien porque sino en los mentos de debilidad... Tratar de respetarlo a él a la familia. Ya le dijimos: 'Te necesitamos acá'. En River lo han tratado muy bien, pero acá lo vamos a estar esperando".

