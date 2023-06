Lionel Messi no se calzó la camiseta de Newell's en la despedida de Maxi Rodríguez

El sábado 24 de junio en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario, los hinchas de Newell’s disfrutaron de una verdadera fiesta con el partido homenaje de Maxi Rodríguez, sin dudas, uno de los máximos ídolos de la historia del elenco leproso. En el evento resaltaron las presencias de Lionel Messi, Gabriel Omar Batistuta, Lionel Scaloni y Ángel Di María, entre tantas otras grandísimas figuras del fútbol argentino.

La celebración en sí fue casi completa para los aficionados del conjunto rojo y negro que tuvieron el privilegio de conseguir su lugar en el Coloso. Su representativo de viejas glorias venció 7 a 5 a la Selección Argentina, vieron tres golazos de Leo, se emocionaron con el recuerdo a Diego Armando Maradona y lo coronaron con las emotivas palabras de la Fiera. Sin embargo, hubo un detalle que faltó.

Desde que se supo que Maxi Rodríguez realizaría su partido despedida, todo Rosario especuló con la chance de ver a Lionel Messi con los colores de Newell’s Old Boys. No obstante, a pesar de que fue algo de lo que se habló durante largas semanas, la Pulga simplemente posó junto al ex Liverpool y Atlético de Madrid con una camiseta que llevaba el dorsal número 10 y su apellido.

De todas maneras, si bien fue algo que se esperaba, el Campeón del Mundo fue ovacionado cuando los presentes pudieron confirmar que sería parte (la seguridad jugó a plantar la duda sobre su asistencia para despistar) cuando lo reprodujeron en las pantallas del Coloso. Y una vez que salió al campo de juego el delirio, como era de esperarse, fue absoluto.

Ángel Di María también se llevó su reconocimiento

Por como es el folclore del Fútbol Argentino, la actitud de los hinchas de Newell’s con Ángel Di María es para destacar. Fideo, exjugador y reconocido hincha de Rosario Central, fue aplaudido por el público presente en el homenaje a Maxi Rodríguez. Del mismo modo con Ezequiel Lavezzi, que si bien no vistió profesionalmente los colores del Canalla, siempre manifestó públicamente su amor por el conjunto de Arroyito.