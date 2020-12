Menos esperanza para Alianza: "La Comisión de Licencias no emitirá pronunciamiento"

El último sábado se definía todo lo que tiene que ver con el descenso en el fútbol peruano. Alianza perdió, Carlos Stein empató y los que se fueron a segunda fueron los limeños. Se salvaron los norteños.

Esto obviamente pegó fuerte. Hinchas, periodistas y extbolistas se manifestaron. En la Victoria no querían rendirse. Habían presentado un reclamo para que le quiten puntos a los Carlistas. Aún quedaba esperanza.

Esta mañana, a pesar que el martes sacaron una portada con la información contraria, en el diario Libero aseguraron que ese reclamo no tendría lugar. "Alianza Lima jugará en Segunda: Licencias no revertirá descenso íntimo", titularon.

"Comisión de Licencias, a efectos de la determinación del incremento de las sanciones, tomará en cuenta el impacto económico negativo provocado por la crisis sanitaria mundial", aseguran más adelante sobre los pagos de Carlos Stein.

"LÍBERO pudo conocer de buena fuente que la Comisión de Licencias no emitirá pronunciamiento alguno sobre el particular y tampoco revertirá el descenso de Alianza Lima. Además, el club Carlos Stein no cometió infracciones administrativas en los meses de octubre y noviembre", además agregan.

Así, todo estaría listo para el próximo año. Los Íntimos deberán jugar la Liga 2 por lo que hicieron en este 2020 y Carlos Stein se salvará. Ojalá esto no se repita.

