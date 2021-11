En septiembre pasado, Pelé pasó por el quirófano y su salud preocupó a todos. Al astro brasileño le removieron un tumor en el cólon y pasó momendos delicados mientras estuvo internado, pero logró superar la tormenta y continuar adelante con su vida.

En los primeros días posteriores a la operación, el ex Santos y Cosmos se mostró optimista en las redes sociales, dejando mensajes positivos para sus fanáticos alrededor del mundo, declarando estar más fuerte y mejorando día a día tras la intervención.

Hoy en día, a casi un mes de haber cumplido 81 años, el exatacante brasileño continúa posteando imágenes suyas en Instagram con actualizaciones positivas sobre su estado de salud. Este miércoles volvió a hacerlo, para la alegría de todos sus seguidores.

"Queridos amigos, ha pasado un tiempo desde que hablamos de esto. Quiero hacerte saber que estoy bien. Cada día me siento mejor. No creo que ni la máscara de protección pueda ocultar mi felicidad. Muchas gracias a todos los que me envían buenas energías a diario", publicó Pelé, que continúa recibiendo tratamientos para mejorarse.

Considerado uno de los mejores futbolistas de toda la historia, el brasileño fue uno de los primeros goleadores notables en el globo y conquistó la Copa del Mundo en tres ocasiones con la Canarinha, en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.