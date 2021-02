Messi y Zlatan: Wilmer Aguirre saludó a Alianza por aniversario y Fernández lo vaciló

Alianza Lima está de cumpleaños. Este lunes 15 de febrero celebran sus aniversario 120. Hay que decirlo: debe ser uno de los peores momentos para conmemorar este día.

El club se fue a segunda división hace dos meses y medio. Será la segunda vez en su historia que les tocará transitar el ascenso y por eso, este día no es como todos los años. Es muchísimo más triste.

Igual, esto no quiere decir que no hay que recordar la grandeza de la institucion. Los Íntimos han tenido grandísimos momentos en su historia y los jugadores e hinchas no los olvidan.

Wilmer Aguirre, por ejemplo, se mandó con su manesaje: "Felices #120añosdegloria mi querido Alianza Lima orgulloso de vestir tus colores y ser parte de tu historia y tú de la mía. Feliz Aniversario gracias gracias por todo club de mis Amores".

Entonces, José Carlos Fernández le comentó por la imagen con la que acompañó su mensaje: "Zorriiiiito...porq pones esa foto? Ni que hubieras jugado pa 10 puntos esa noche? Jajajja abrazo mi hermano!".

Así, ambos históricos del club se manifestaron en las redes. La nostalgia, obvio, dijo presente en la Victoria. Con ellos, Alianza vivía otra historia y luchaba por otros objetivos. En fin, el tiempo es doloroso.

Zorriiiiito...porq pones esa foto? Ni q hubieras jugado pa 10 puntos esa noche? Jajajja abrazo mi hermano! ������ https://t.co/SK99n8bVFI — Jose Carlos (@fernandezjosec) February 15, 2021

Lee También