Malas noticias en Millos: Gamero confirma que Guarín se pierde el clásico con Nacional

Por estos días, se respira un ambiente de tranquilidad en Millonarios. El cuadro Embajador es quinto en la Liga BetPlay, lleva dos victorias al hilo y se ha superado la turbulencia que se provocó por el paso fallido de Andrés Román a Boca Juniors. Por el momento, la única preocupación que hay en el equipo tiene que ver con la recuperación de Fredy Guarín.

Con respecto al estado médico del jugador, Alberto Gamero disipó varias dudas en entrevista con el programa 'Alargue', de Caracol Radio. El DT hizo un balance del momento actual de Millonarios, pero dedicó unas palabras sobre el proceso de recuperación que atraviesa Fredy Guarín.

En primer lugar, Gamero aseguró estar contento por el esfuerzo y trabajo que ha hecho el mediocampista por bajar de peso. Sin embargo, agregó que necesita al menos 25 días más de incapacidad para recuperarse de la lesión muscular que sufrió en el juego contra Junior en Barranquilla.

Escuche la entrevista completa de Alberto Gamero y su balance sobre Millonarios y Fredy Guarín:

Así las cosas, ¿que partidos se perdería Fredy Guarín mientras se recupera de su lesión?

Sábado, 13 de marzo: Patriotas vs. Millonarios.

Domingo, 21 de marzo: Millonarios vs. Atlético Nacional

Miércoles, 24 de marzo: Águilas Doradas vs. Millonarios

Fecha 15: Millonarios vs. Atl. Bucaramanga.

(En duda) Fecha 16: América de Cali vs. Millonarios.

