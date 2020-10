MisterChip considera que Gianluca Lapadula vio a Perú como una segunda opción

El caso Gianluca Lapadula y Perú da que hablar en todo el mundo. El delantero nacido en Italia le dijo que no a la Blanquiroja en el 2016 y hoy hace todo por estar.

Según su propia versión, en ese momento, tenía partidos importantes en su club y quería jugar por la Azurra. De hecho fue convocado y metió 3 goles contra San Marino.

Ahora, suena fuerte para la convocatoria del Tigre. Por ello, tanto en Chile como en Argentia y hasta en España hablan del tema. MisterChip no fue excepción y se manifestó.

¡El trabajo sigue! ��⚽



Preparando toda la logística para la llegada de nuestra @SeleccionPeru ����, el Gerente de Selecciones, Antonio García Pye y el preparador físico, Néstor Bonillo también se reunieron con el embajador de Perú en Chile, Jaime Pomareda.#ArribaPerú �� pic.twitter.com/JfeHYRLuFk — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) October 28, 2020

"Siempre digo lo mismo: creo que un jugador tiene que jugar con el país en el que se sienta a gusto. En el país con el que ha nacido o si no ha nacido allí, que demuestre un sentimiento hacia esa selección y no me parece el caso de Lapadula por todos los antecedentes que hay", comenzó el comunicador.

"Ahora quiere jugar con Perú porque ya no está haciendo tantos goles en la Seria A, las llamadas a la selección italiana parecen muy lejanas y habrá pensado en que para ir al Mundial de Qatar en una selección emergente como Perú que ya estuvo en el último mundial es una buena opción", concluyó.

Así, para Mister Chip hay pocas dudas. El delantero no siente al país que representará y eso va contra su pensamiento. Igual, como diría el dicho: entre gustos y sabores, no han escrito los autores.

¡Para la posteridad! ��



Un día como hoy, hace 45 años, nuestra @SeleccionPeru ���� alcanzó la segunda @CopaAmerica de su historia al vencer a Colombia con gol de Hugo Sotil en aquel partido decisivo que se jugó en Caracas. #ArribaPerú �� pic.twitter.com/OLhMNJHnfL — Selección Peruana ���� (@SeleccionPeru) October 28, 2020

