"Molto contento": las primeras palabras de Gianluca Lapadula tras su convocatoria

Gianluca Lapadula es uno de los personajes del momento. En los últimos días se habló de él en Perú más que del propio Presidente de la República, quien vive otra vez un proceso de vacancia.

El delantero nacido en Italia, un día después del encuentro de Perú contra Paraguay, subió una foto de su tatuaje relacionado con el Perú. Una semana más tarde estaba comenzando su trámite por el DNI.

A partir de ahí, todo fluyó muy rápido. Tal fue así que el último viernes, Ricardo Gareca convocó al atacante para los partidos contra Chile y Argentina por las eliminatorias sudamericanas.

Derechazo y a gritarlo. Gianluca Lapadula macó su tercer gol en la Serie A con Benevento, esta vez fue ante Hellas Verona. El peruano luchó todas, además, logró completar el 70% de sus pases. Llegará en su mejor momento a la selección peruana. ¡LAPAGOL! �������� pic.twitter.com/M2A8E5WTdt — Los Convocados Perú (@Losconvocadospe) November 2, 2020

Después de eso, el del Benevento subió una historia con la lista y más nada. Este lunes, entonces, anotó un gol con su club y en todo el país habló al respecto.

Horas más tarde fue entrevistado y habló de su convocatoria: "Estoy muy feliz por esta convocatoria que he querido fuertemente. El ‘staff’ de Benevento me está dando una gran mano para recuperarme físicamente. Me siento bien".

Asi, obviamente todo en italiano, se manifestó el atacante que vendrá al país después de jugar este sábado. Se espera que todos sus trámites finalicen y pueda estar contra Chile ¡A tener paciencia y efectividad!

Y esto publico el medio Ottopagine de Italia sobre la actuación del Benevento y ponen a Lapadula como el mejor de su equipo. pic.twitter.com/48uEJRCOev — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) November 3, 2020

