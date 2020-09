Montiel y Salvio podrían sumarse a la Selección Argentina para la Fecha FIFA

Hace apenas unos días, FIFA comunicó de manera oficial la postergación del comienzo de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022 para CONCACAF, que deberá empezar la competencia recién el próximo año.

Mientras que la jornada de la UEFA Nations League se desarrolló con total normalidad siguiendo los protocolos de la pandemia del COVID-19, la Fecha FIFA de Conmebol está prevista para los primeros días de octubre y, por ahora, se juega.

MONTIEL Y SALVIO, ¿A LA SELECCIÓN?#90MinutosFOX - @federicobulos informó que si se amplía la lista, Scaloni tendría en cuenta a estos dos jugadores. pic.twitter.com/RpFsyN8vMg — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 10, 2020

Además, desde el ente madre del fútbol argentino, para evitar que las selecciones queden diezmadas si tienen imprevistos con contagios de COVID-19 en plena competencia, analizan ampliar la lista de convocados. Justamente, de eso hablaron este jueves en 90 Minutos de Fútbol, donde dieron la noticia de los dos jugadores de Boca y River que podrían ser llamados por Lionel Scaloni.

"Hay que ver si se va a jugar la fecha de Eliminatorias de octubre en la Bombonera contra Ecuador... Están los de siempre del fútbol local que son Andrada, Armani y Martínez Quarta. Si FIFA permite ampliar la lista, van dos más nuevitos: Montiel y Salvio", informó el periodista Federico Bulos.

Por último, Daniel Arcucci agregó: "El lunes está llegando Scaloni a la Argentina y se va a instalar en Ezeiza. Todavía no se sabe si se van a suspender las Eliminatorias de Conmebol. La Liga de Clubes Europeos está analizando su cede o no cede a los jugadores. Ese puede ser un tema muy delicado para el fútbol argentino porque no está en actividad. Brasil te arma un seleccionado con los jugadores de São Paulo, Corinthians, Flamengo... con los que quieran. Argentina no puede armar nada".

