Muy caliente: la pancarta en el Campín en contra de Nacional y uno de sus ídolos

El próximo domingo se jugará en el estadio El Campín el que para muchos es el 'Superclásico' del Fútbol Profesional Colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional. Partido que se disputará por la fecha 13 de la Liga BetPlay Dimayor 2021-I.

Por supuesto, para los aficionados de ambos equipos, el partido entre Azules y Verdes, es un partido aparte que siempre van a querer ganar. Así lo han hecho sentir los seguidores 'Albiazules' con una pancarta a las afueras del estadio El Campín.

+"Dan como favoritos a Nacional y a Millos pero no recuerdan al Bicampeón": Faustino Asprilla

Pues en los ultimos días, el ex jugador de Atlético Nacional hizo unas declaraciones que no cayeron para nada bien en Millonarios. "Con todo respeto pero la hinchada de Millonarios no mete presión".

A las declaraciones del exjugador 'Verdolaga', los hinchas del cuadro azul respondieron con una pancarta a las inmediaciones del estadio El Campin de Bogotá, en uno de los puentes peatonales más próximos al estadio.

