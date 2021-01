Paulo Díaz sobre Boca: "Su juego es buscar el pelotazo al espacio y nada más"

Un nuevo Superclásico quedó en el camino y ambos equipos nos dieron un verdadero espectáculo sin especular sobre lo que se les viene.

Pasa que ambos deben jugar en pocos días por las semifinales de la Copa Libertadores, pero eso poco importó una vez que comenzó a rodar el balón.

Fue 2-2 el resultado definitivo, el cual no dejó para nada conforme a Paulo Díaz, defensor del conjunto de Marcelo Gallardo.

"Nosotros fuimos superiores y dominamos, pero ellos tuvieron la suerte de encontrarse con esas dos ocasiones de gol y nos convirtieron”, comenzó diciendo el chileno.

Luego, agregó: "No nos sorprendió nada porque es como venían jugando, los miramos antes del partido y sabíamos lo que hacían, su juego es buscar el pelotazo al espacio y nada más". Sin vueltas.

Para cerrar, contó cómo terminó físicamente pensando en Palmerias: "Después del segundo gol se me cargaron un poco los gemelos y ya no pude seguir corriendo, pero es parte de la lesión que tuve y de no haber entrenado normal en toda la semana, salvo los últimos dos días. No es grave”.

