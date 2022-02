Nacional de Uruguay ha tenido un intenso mercado donde logró quedarse con varias figuras pensando en lo que será este año donde buscará volver a ganar un título local y luchar por la Copa Libertadores. Juan Ignacio Ramírez, Leonardo Coelho, Emmanuel Gigliotti y Diego Zabala son algunas de las tantas caras nuevas. Pero varios hinchas esperaban la vuelta de un exjugador del club que, al final, no se dio.

El nombre de Christian Oliva trae buenos recuerdos para la afición 'tricolor'. Su situación en Europa no era la mejor, ya que no era tenido en cuenta por su equipo y su salida parecía estar encaminada. De hecho, el propio jugador reveló que esperaba un llamado de su exclub. "De Nacional no me llamó nadie, me hubiese encantado que se contacten conmigo, es el club que amo. Siempre lo tengo en consideración", supo declarar en Sport890 hace algunos días.

Sin embargo, nadie de Nacional se contactó con el mediocampista de 25 años. Así, Oliva decidió no esperar más y arregló su llegada con un importante club argentino. Talleres de Córdoba anunció este sábado su fichaje de forma oficial. Firma contrato hasta 2024, luego de que 'la T' compró el 50% de su ficha, luego de haber quedado libre del Cagliari de Italia.

De esta manera, Christian Oliva jugará la Copa Libertadores con el conjunto cordobés, que ha sumado varios jugadores para concentrarse en su nueva participación en el torneo continental. Federico Girotti (River), Matías Catalán (Pachuca), Ramiro González (León) y Emerson Batalla (América de Cali) son algunos de los tantos refuerzos que ha sumado Talleres, dirigido por Ángel Guillermo Hoyos.

Oliva vuelve así al fútbol sudamericano, luego de una experiencia europea que comenzó en 2019 en Cagliari y supo continuar en Valencia. En el conjunto italiano jugó tan sólo 30 partidos y marcó dos goles, mientras que en España estuvo en nueve encuentros sin anotar.