Fue uno de las máximas figuras uruguayas alrededor del mundo y es respetado por colegas y fanáticos. Diego Forlán lleva casi cuatro años desde que anunció su retiro del fútbol, pero eso terminó, ya que ha anunciado su regreso a la actividad en Uruguay. Mientras está en marcha con su proyecto en Durazno FC, 'Cachavacha' volverá al ruedo.

Según confirmó el propio delantero, volverá a jugar al fútbol en este 2022, ya que fichó en Old Boys, club que juega la Liga Universitaria de Deportes. Formará parte del equipo de 'Mas 40', que hace su estreno en el torneo de la Liga Universitaria este año. En una nota con 100% Deporte (Sport 890) dio los detalles sobre esta decisión.

"Desde mi despedida no había jugado más salvo con mis hijos un rato. Me invitaron a un torneo interno y en los primeros partidos la pasé mal, pero me encanta. Uno adentro de la cancha sabe lo que tiene que hacer, pero no voy a pretender ser el de antes aunque sí pretendo sentirme cómodo porque hay cierta exigencia que empieza a forzar músculos que hacía tiempo no forzaba", comentó Forlán para oficializar su regreso a los terrenos de juego.

De acuerdo a información de Ovación Digital, el mérito para que Forlán vuelva a jugar al fútbol fue de su amigo Iñaki Abadie, quien lo invitó a sumarse al equipo. "Lo invitaron a jugar el torneo interno del club, el que se hace en diciembre con exalumnos, socios y allegados. La esposa de Diego jugó en Old Girls al hockey, los hijos vienen al British y él tiene varios amigos en el club que lo invitaron a jugar", reveló Sebastián Mera, delegado del club.

El proyecto Durazno FC de Forlán

Su regreso al fútbol coincide también con su nuevo proyecto al frente de Durazno Fútbol Club. Forlán forma parte de un grupo inversor que gerencia este humilde equipo, que empezará a competir en la Segunda División Amateur (tercera categoría del fútbol uruguayo). Además de este trabajo como gestor y empresario, volverá al ruedo con el balón. Así Forlán disfruta cada vez más luego de su exitosa carrera que tuvo en Europa y en la Selección de Uruguay.